Erdoğan'dan türbe ve kabir ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da kabir ve türbe ziyaretlerinde bulundu.

Erdoğan, ilk olarak vefatının 24. yılı dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Topkapı'daki kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, burada Özal'ın eşi Semra Özal ile de selamlaştı. Ardından eski başbakanlardan Adnan Menderes'in kabrini ziyaret eden Erdoğan, akabinde TFF eski başkanlarından Hasan Doğan'ın ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti.

Buradan Eyüp'e geçen Erdoğan, Mihmandarı Resulülüllah Ebu Eyyüb El-Ensari'nin türbesini ziyaret edip dua etti. Daha sonra Fatih Camisi'ne gelen Erdoğan, burada Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim'in türbelerine ziyarette bulundu.

HABER MERKEZİ