Erdoğan'dan yoğun diplomasi

Erdoğan, sabah saatlerinde zirvenin son gününde yapılan "Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"nın üçüncü oturumuna iştirak etti. Erdoğan, akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüştü.

Erdoğan'ın baş başa görüştüğü liderler şunlar: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron... Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında yapılan devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki "Afganistan Oturumu"na iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, lider eşlerine Rohingya Müslümanlarının son durumu hakkında bilgi verdi, Fransa First Lady'si Brigitte Macron ile de "eğitim-teknoloji" ilişkisine dair özel sohbet etti.

HABER MERKEZİ