Erdoğan'dan yoğun trafik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride kalan halk oylamasının ardından mayıs ayında yoğun bir diplomasi trafiğine girecek.

Dünya liderleri ile bir araya gelecek olan Erdoğan, bu kapsamda sırasıyla Hindistan, Rusya, Çin, ABD ve Brüksel'de temaslarda bulunacak. Erdoğan, öncelikle 30 Nisan'da "Türkiye-Hindistan İş Forumu"na katılacak.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez Hindistan'a gidecek Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hamid Ansari, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Soçi'de bir araya geleceklerini açıkladı.

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Soçi kentinde gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye'deki gelişmeler üzerinde de özellikle duracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin son olarak 10 Mart'ta Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında bir araya gelmişti.

Çin'e ziyaret 14 Mayıs'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi sonrasında 14-15 Mayıs'ta Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek "Kuşak ve Yol" forumuna katılacak. Söz konusu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Putin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Endonezya Devlet Başkanı Jokovi Widodo'nun da aralarında bulunduğu 28 ülke lideri katılacak.

Toplantılara 110 ülkeden siyasiler, bürokratlar ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu bin 200 kişilik katılım öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyaretinin hemen sonrasında 16-17 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Trump, 16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayarak tebrik etmiş, "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan ABD Başkanı Trump, Suriye, Irak ve PKK ile mücadele konularında Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde olacağını söylemişti.

25 Mayıs'ta NATO'daki zirveye katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Trump ile görüşmesinin ardından 25 Mayıs'ta Brüksel'de yeni NATO karargahının açılışı dolaysıyla yapılacak liderler zirvesine katılacak. Zirve, göreve gelmeden önce NATO'ya "eskimiş" diyen ve ittifakın Avrupalı müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmasını isteyen ABD Başkanı Donald Trump ile diğer liderlerin bir araya geleceği ilk uluslararası toplantı özelliği de taşıyor.

Liderlerin gündeminde, terörle mücadelenin yanı sıra savunma harcamalarının artırılması büyük bir yere sahip olacak. Erdoğan'ın zirve sırasında bazı liderlerle ikili görüşmelerde bulunması da bekleniyor.