Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957

Erdoğan Fransa'da! Fransız medyası coştu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ikili görüşmelerde bulunmak üzere Paris'i ziyaret etti. Fransız medyası, Türkiye'nin amacının AB ile bir süredir durgunlaşan ilişkileri canlandırmak olduğunu yazdı ve "Türkiye yeri doldurulmaz bir müttefik" yorumunda bulundu. Bu coşkunun perde arkasında savunma ihaleleri ve Airbus uçak alımı var.

06 Ocak 2018 Cumartesi 01:03
146 Okunma
Erdoğan Fransa'da! Fransız medyası coştu...

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile birlikte Avrupa Birliği'nin omurgasını teşkil eden Fransa'ya kritik bir ziyarette bulundu.

Ziyaretin Fransız medyasında geniş yer bulması dikkat çekti.

Yorumlarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ile ilişkilere 'pragmatik yaklaştığı' yorumları yapıldı.

Sağ eğilimli Le Figaro gazetsinin "Önemli bir NATO üyesi olan Türkiye, yeri doldurulamaz stratejik bir ortak, böyle bir ortaktan kopmanın ancak olumsuz etkileri olur: Göç kriziyle Avrupa'dan dönen DEAŞ militanları, Orta Doğu'da Rus güçlerin de dahil olduğu bölgedeki kargaşa… Kim köprüleri yakmak ister ki?" yorumu dikkat çekti.

Le Figaro'nun yorumunda Avrupa Birliği'nde  Almanya, Avusturya, Hollanda ve tabii Fransa'nın Türkiye'nin AB üyeliğine 'Hayır' dediğine işaret edilerek, "Brüksel'de üç hassasiyet göz önünde bulunduruluyor. İngiltere, Kuzey ülkeleri ve Baltık ülkeleri olarak 'liberaller' Türkiye'nin ortak pazara girişinde fayda görüyor ve daha iyi günler geleceği umuduyla taviz vermek istemiyor. Doğu'dakiler de sıcak bakıyor zira kendileri de ekonomik açılımdan faydalandı. AB üyeliğine 'Hayır' diyenler ise Almanya, Avusturya, Hollanda ve tabii Fransa" değerlendirmesinde bulundu.

Savunma ihaleleri önemli

Özellikle hükümete yakın merkez sağ gazetelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer ayırması dikkat çekiyor. Zira Türkiye, Fransa ile Hava Savunma Sistemi Eurosam'ın satışı için görüşme halinde. Bu arada Fransa ile Almanya, Airbus yolcu uçaklarını üretiyor.

Türkiye'nin ABD ile sorun yaşaması nedeniyle THY, Boeing'e verdiği siparişleri azaltarak, önümüzdeki aylarda Airbus'un yeni uzun menzilli uçağı A350'den satın almak istiyor.

AB ile ilişkiler canlanır mı?

Fransız medyası, Erdoğan'ın Paris ziyaretinden güttüğü başlıca hedefin Türkiye'nin AB ile bir süredir durgunlaşan ilişkileri canlandırmak olduğunu yazdı.

Bu bağlamda Le Figaro gazetesinin ziyaret ile ilgili haberinin başlığının "Erdoğan Paris'te AB'ye el uzatıyor" olması dikkat çekti.

Le Figaro'ya konuşan Sciences-Po Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Jana Jabbour da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti hakkında şu yorumu yaptı: "Bu ziyaret, darbe girişimi ve (Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten) anayasa referandumundan sonra duraksayan Avrupa'yla ilişkileri canlandırmayı amaçlıyor. Irak, Suriye ve (İran'a yaptırımları delmekle suçlanan Türk bankacının suçlu bulunmasıyla) ABD ile ilişkilerin zora girdiği bir dönemde, Erdoğan için bu ziyaret AB üyeliği sürecine yeni bir momentum kazandırmak için bir fırsat."

Gazeteye konuşan Ekonomist Gül Günver Turan da Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilime dikkat çekip Fransa ziyaretinin önemine ilişkin şunları söyledi:

"(Erdoğan) Almanya kapısını kapandığını biliyor. Avrupa'ya dönüş imkânı sağlaması umuduyla Fransa üzerinden Cumhurbaşkanı Macron ile kurulacak diyalogdan faydalanmak istiyor."

Le Figaro, ziyarette ekonomik ilişkilerin de gündemin önemli başlıklar arasında olacağını yazdı:

"Türkiye'nin istatistikilerine göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolardan fazla."

Son Güncelleme: 06.01.2018 01:02
Anahtar Kelimeler:
FransaMacronErdoğanTürkiyeABCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
selam 2018-01-06 04:16:47

adamlar işi biliyor ülkenin menfeatıne olan olayı butun medya desteklıyor bızdekı gıbı herkes ayrı bır jkoro yapmıyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Rusya ve Türkiye'den ABD'ye uyarı
Rusya ve Türkiye'den ABD'ye uyarı
Kadın cinayetlerinde 2017 rekor yılı
Kadın cinayetlerinde 2017 rekor yılı
'Meclis'teki vekiller Haydar Baş'ın kitabını konuşuyor'
'Meclis'teki vekiller Haydar Baş'ın kitabını konuşuyor'
ABD, Türkiye'ye kumpas kurdu
ABD, Türkiye'ye kumpas kurdu
Azerbaycan’dan Prof. Dr. Haydar Baş'a ‘Atatürk’ daveti
Azerbaycan’dan Prof. Dr. Haydar Baş'a ‘Atatürk’ daveti
Erdoğan'dan İran'a destek
Erdoğan'dan İran'a destek
Rusya, İran'ın stratejik müttefiki olduğunu ilan etti
Rusya, İran'ın stratejik müttefiki olduğunu ilan etti
Ruhani'den itiraf gibi açıklama
Ruhani'den itiraf gibi açıklama
Prof. Dr. Haydar Baş: 2018'de kardeş olalım
Prof. Dr. Haydar Baş: 2018'de kardeş olalım

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim