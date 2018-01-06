Erdoğan Fransa'da! Fransız medyası coştu...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile birlikte Avrupa Birliği'nin omurgasını teşkil eden Fransa'ya kritik bir ziyarette bulundu.

Ziyaretin Fransız medyasında geniş yer bulması dikkat çekti.

Yorumlarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ile ilişkilere 'pragmatik yaklaştığı' yorumları yapıldı.

Sağ eğilimli Le Figaro gazetsinin "Önemli bir NATO üyesi olan Türkiye, yeri doldurulamaz stratejik bir ortak, böyle bir ortaktan kopmanın ancak olumsuz etkileri olur: Göç kriziyle Avrupa'dan dönen DEAŞ militanları, Orta Doğu'da Rus güçlerin de dahil olduğu bölgedeki kargaşa… Kim köprüleri yakmak ister ki?" yorumu dikkat çekti.

Le Figaro'nun yorumunda Avrupa Birliği'nde Almanya, Avusturya, Hollanda ve tabii Fransa'nın Türkiye'nin AB üyeliğine 'Hayır' dediğine işaret edilerek, "Brüksel'de üç hassasiyet göz önünde bulunduruluyor. İngiltere, Kuzey ülkeleri ve Baltık ülkeleri olarak 'liberaller' Türkiye'nin ortak pazara girişinde fayda görüyor ve daha iyi günler geleceği umuduyla taviz vermek istemiyor. Doğu'dakiler de sıcak bakıyor zira kendileri de ekonomik açılımdan faydalandı. AB üyeliğine 'Hayır' diyenler ise Almanya, Avusturya, Hollanda ve tabii Fransa" değerlendirmesinde bulundu.

Savunma ihaleleri önemli

Özellikle hükümete yakın merkez sağ gazetelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer ayırması dikkat çekiyor. Zira Türkiye, Fransa ile Hava Savunma Sistemi Eurosam'ın satışı için görüşme halinde. Bu arada Fransa ile Almanya, Airbus yolcu uçaklarını üretiyor.

Türkiye'nin ABD ile sorun yaşaması nedeniyle THY, Boeing'e verdiği siparişleri azaltarak, önümüzdeki aylarda Airbus'un yeni uzun menzilli uçağı A350'den satın almak istiyor.

AB ile ilişkiler canlanır mı?

Fransız medyası, Erdoğan'ın Paris ziyaretinden güttüğü başlıca hedefin Türkiye'nin AB ile bir süredir durgunlaşan ilişkileri canlandırmak olduğunu yazdı.

Bu bağlamda Le Figaro gazetesinin ziyaret ile ilgili haberinin başlığının "Erdoğan Paris'te AB'ye el uzatıyor" olması dikkat çekti.

Le Figaro'ya konuşan Sciences-Po Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Jana Jabbour da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti hakkında şu yorumu yaptı: "Bu ziyaret, darbe girişimi ve (Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten) anayasa referandumundan sonra duraksayan Avrupa'yla ilişkileri canlandırmayı amaçlıyor. Irak, Suriye ve (İran'a yaptırımları delmekle suçlanan Türk bankacının suçlu bulunmasıyla) ABD ile ilişkilerin zora girdiği bir dönemde, Erdoğan için bu ziyaret AB üyeliği sürecine yeni bir momentum kazandırmak için bir fırsat."

Gazeteye konuşan Ekonomist Gül Günver Turan da Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilime dikkat çekip Fransa ziyaretinin önemine ilişkin şunları söyledi:

"(Erdoğan) Almanya kapısını kapandığını biliyor. Avrupa'ya dönüş imkânı sağlaması umuduyla Fransa üzerinden Cumhurbaşkanı Macron ile kurulacak diyalogdan faydalanmak istiyor."

Le Figaro, ziyarette ekonomik ilişkilerin de gündemin önemli başlıklar arasında olacağını yazdı:

"Türkiye'nin istatistikilerine göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolardan fazla."