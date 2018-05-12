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Erdoğan, Fransa'ya yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı"na katıldı

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:00
Erdoğan, Fransa'ya yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen "11. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı"na katıldı. Erdoğan, "Fransa'nın Türkiye'ye karşı son dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Güçlendiğimizden rahatsız oluyorsanız, isteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda 196 ülkeye diyoruz ki 'Senin de BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olma hakkın yok mu?' 5 daimi üye, 15 geçici üye, 20 üye. Bu 20 üyenin tamamı daimi üye olsun ve dönerli olarak, 10'u diyelim ki bir sonraki 10 olarak kalsın ama bu değişim devam etsin, bu değişim devam ederken de buradaki 20 üyenin tamamı da BM Güvenlik Konseyi'nin üyesi olsun. Dolayısıyla 196 üyenin 196'sı da BM Güvenlik Konseyi'nde üyeliği yaşasın" diye konuştu.

"Şu anda bir tane halkı Müslüman olan ülke BM Güvenlik Konseyi'nde yok" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Nasıl iş bu? Biz adalet istiyoruz. BM adaleti tesis için kuruldu ama şu anda böyle bir yaklaşım var mı? Yok. Biz bunu aramaya devam edeceğiz. Biz insanlığın adaletini arıyoruz. Bunu er ya da geç inşallah yakalayacağız. İnşallah belki hemen değil ama bir gün mutlaka dünya mazlumlarının adalet talebinin yerine geldiğini göreceğiz." AA

Son Güncelleme: 12.05.2018 18:00
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan
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