Erdoğan: Füze saldırısı yeterli değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, İdlib'teki 'kimyasal saldırı' sonrası ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlemesine ilişkin olarak, "Esad rejiminin kimyasal savaş suçlarına karşı atılmış bu operasyonu olumlu bulduğumuzu söylüyorum. Ama yeterli görmüyorum" dedi. "Esed'in ülkemizi hedef almasının nedeni bizim Suriye'deki kardeşlerimize sahip çıkmamızın nedeni bu değil mi? Reyhanlı saldırısı niye yapıldı? Cerablus, Rai, El Bab operasyonlarını niye yapmak zorunda kaldık?" diye soran Erdoğan, "Türkiye bu fedakârlıkları yaparken, kendi konforları bozulmasın diye parmaklarını sallayarak bizi tehdit edenlere yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: "İdlib Hatay'ın neredeyse bir el uzatımı mesafesinde. Suriye rejiminin orada yaptığı katliamı gördünüz değil mi? Günahsız, suçsuz, savunmasız çocukların kimyasal silahlarla, konvansiyonel silahlarla nasıl katledildiğini gördünüz değil mi? O yavruların görüntülerini seyretmeye bile gönlümüz dayanmıyor. Bugün imkân bulursam kimyasal silahlı saldırıda yaralananları ziyaret edeceğim. Evet, İdlib'deki ve diğer bölgelerdeki mazlumların ahı, bir gün mutlaka o zalim şahları yerinden indirecektir. O devlet terör estirenleri yerinden indirecektir. Bu zamanın çok da uzak olmadığına inanıyorum. ABD'nin olumlu açıklamaları ve girişimleri olmuştur. Biz de her türlü çabaya destek vereceğimizi ifade ettik. Bugün ABD'ye ait savaş gemilerinden İdlib'deki hava üssüne yönelik bir saldırı düzenlendi. Esed rejiminin kimyasal silahlarla işlediği savaş suçlarına karşı atılmış somut bir adım olarak bunu olumlu bulduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. Yeterli mi? Yeterli görmüyorum."

HABER MERKEZİ