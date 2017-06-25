Erdoğan hafif bir rahatsızlık geçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bayram namazı için gittiği Mimar Sinan Camii'nde kısa süreli rahatsızlık geçirdi. Bayram namazı çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan'ın durumunun iyi olduğu gözlendi. Erdoğan, şunları söyledi: "Şimdi değerli arkadaşlar. Öncelikle Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Bütün halkımın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İslam dünyasının birliğine, beraberliğine, barışına vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamd olsun kısa sürede toparlandık. Şu an iyi bir konumdayım ve programımıza saat 3'te Haliç Kongre merkezinde parti tabanımızla yapacağımız bayramlaşma töreninde devam edeceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim için çok önemli. İnşallah dünya barışı için, İslam dünyasının dini bayram olarak çok önemsediği bayramımız bir milat olacaktır. Zira tüm İslam dünyasında adeta bir parçalanma, bir bölünme havası estirmek isteyenler var. Temenni ediyorum ki bunlar Ramazan bayramı ile çok farklı bir uyanışa vesile olacaktır."

Oturuyordu, bir sıkıntısı yoktu

Camiden çıkan vatandaşlardan biri, "Tokalaştıktan sonra oturdu. Şoförünün içeriye girdiğini gördüm. Gayet normaldi. Sonra aşağıya aldılar 15-20 dakika. Şu an da gayet iyi. Oturuyordu kendisi, bir sıkıntısı yoktu" dedi. Yine camiden çıkan bir kişi ise, "Cumhurbaşkanı sohbeti dinlemeye geldi. Sonra yavaşça yere yattı. Sonra ilk müdahale burada yapıldı. Sonra dışarıya çıkarıldı" diye konuştu.

Erdoğan'ın hemen arkasında bulunduğunu belirten bir kişi ise, "Arkasında namaz kılıyorduk. Bir anda fenelaştı. Herkes ayağı kalktı, yardım etmeye çalıştılar. Sedye ile dışarıya çıkardılar. 5-10 dakika orada tedavi gördü. Namaz daha başlamamıştı" şeklinde konuştu.

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