Erdoğan: Heveslerini kursaklarında bırakacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul aday tanıtım programına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, sivilleşme adımlarıyla siyaseti normalleştirdiklerini aktararak, "Zihniyet dönüşümünü tamamladık. Şimdi kurumsal dönüşümü tamamlama zamanıdır. Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir. Eski düzenden beslenenler değişime düşman olurlar.

Geride bıraktığımız 16 yıllık diriliş döneminde büyük dirençlerle karşılaşsak da bir zamanlar hayal edilmesi dahi imkansız olanı hep birlikte başardık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş sürecinde Pensilvanya'ya gittiği iddialarını yalanlayarak, "Pensilvanya'ya değil, halkımıza gittik" dedi. Erdoğan, "Bu aziz şehri ve bu güzel ülkeyi örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız.

Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız" dedi. Bu arada Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu, İnce'ye 100 bin liralık tazminat davası açtı.

