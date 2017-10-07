Erdoğan: 'İçini Türkiye, dışını Rusya koruyacak'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikale ilişkin, "Şu anda Özgür Suriye Ordusu yürütüyor, henüz askerimiz orada değil" dedi.

Erdoğan, Afyon NG Güral Termal Otel'de başlayan 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşması sonrasında salondan çıkarken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

İdlib'deki insanların güvenliği noktasında Türkiye ve Rusya'nın beraber hareket ettiğini vurgulayan Erdoğan, İdlib'in içinin Türkiye tarafından korunacağını, dış tarafı ve sınırının korunmasının ise Rusya tarafından sağlanacağını söyledi.

Erdoğan, "Orada yaşayan insanların güvenliği noktasında böyle bir adımı attık. Rejimle münasebetler, Rusya'nın yürüttüğü bir süreç, diğer noktada da Türkiye olarak biz tedbirimizi aldık, alıyoruz" dedi.

Erdoğan, İdlib'den Türkiye'ye yaşanması muhtemel göç hareketine ilişkin ise her türlü tedbirin alındığını ve hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere hitaben yaptığı konuşmada da, "Halep'teki zulümden kaçmak suretiyle İdlib'e gelen kardeşlerimize, ne olursa olsun, 'İster ölün, ister kalın' diyemeyiz. Onlara biz elimizi uzatmak durumundayız ve şu anda da bu adım atıldı, devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bölgede operasyon yapılıyor

Bölge ve Türkiye üzerinde operasyon yapıldığını kaydeden Erdoğan, partililere hitaben yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "İşte görüyoruz, Kuzey Irak'ta, Barzani'nin sağında Fransa'nın eski dışişleri bakanı, sol tarafında Bernard Henry-Levy bir Yahudi... Bunlar bir Siyonizmin planlamasını masa üstünde yapıyorlar. Bu planların içerisinde nelerin olduğunu gayet iyi biliyoruz ama uyanık olacağız. Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünden bahsederken orada, o masanın üzerinde yapılan nedir?”

Kanal İstanbul'un temeli atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakan olduğu dönemde 2011 yılındaki genel seçimler öncesinde gündeme getirdiği Kanal İstanbul projesinin temelinin yakında atılacağını söyledi ancak tarih vermedi. Erdoğan, konuya ilişkin "Kanal İstanbul'la dünyada Süveyş Kanalı nasıl anılıyorsa Panama Kanalı nasıl anılıyorsa ki bunlar bizimle mukayese edilecek ülkeler değil, biz de şu anda Kanal İstanbul'la dünyaya aslında yeni bir marka olarak ses vereceğiz. İnşallah bunun da adımını çok kısa zamanda atıyoruz, atacağız."

Teşkilatlarını yenileyeceklerini tekrarlayan Erdoğan, "Bunun için belediye başkanlarımızın bir kısmının dinlenmesi veya başka görevlerde görevlendirilmesi icap ediyorsa elbette karşılıklı mutabakatla gereğini yapacağız. Bundan kimsenin alınmaması gerekir. Bizim siyasi terbiyemizde 'görev istenmez, verilir' anlayışı vardır. Sandıkla gelen elbette sandıkla gider ama o sandığa kadar olan süreci de kimse göz ardı edemez, kusura bakmasınlar" şeklinde konuştu.