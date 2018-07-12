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Erdoğan'ın 15 Temmuz programı netleşti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da programına 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek başlayacak

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:53
Erdoğan'ın 15 Temmuz programı netleşti

Başkan Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle öğle yemeğinde bir araya gelecek. Erdoğan, Ankara'daki programını tamamladıktan sonra İstanbul'a geçecek ve burada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtını ziyaret edecek. Erdoğan'ın katılacağı programların dışında darbeciler tarafından saldırı düzenlenen tüm noktalarda da anma yapılacak. Gece tüm Türkiye'deki camilerde selaların okunmasıyla programlar son bulacak.

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