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Erdoğan'ın konuğu Japonya Prensesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti

09 Eylül 2018 Pazar 17:20
Erdoğan'ın konuğu Japonya Prensesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan, sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı burada kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

"Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Prenses Akiko, Ankara'daki programına Pazartesi sabah Anıtkabir'de başlayacak.

Japonya Prensesi Akiko, Türk Japon Vakfı'nı ziyaretinin ardından, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek. Prenses Akiko, 2014 yılında da Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.
 

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