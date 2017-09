Erdoğan, 'Irak ile aynı istikametteyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. "New York'ta bulunacağım süre zarfında, ABD Başkanı Sayın Trump da dahil bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceğiz" diyen Erdoğan, "Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeye özel önem atfediyorum. Bu görüşme gerçekten bölgesel anlamda kritik gelişmelerin yaşandığı bir zamana tekabül ediyor. Gündemimizde birçok önemli konu bulunuyor. Bu görüşmenin, her iki ülke için de faydalı ve verimli neticeleri olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Referandum rahatsız edici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum tartışmalarına dair, "Bizleri rahatsız eden bir süreç var. Nedir? Biz bir şey söylüyoruz. Bizim 350 kilometre orada sınırımız var. Orada bizim soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Onlar da aynı şekilde. Bizler aynı medeniyetin aslında mensuplarıyız. Yani onların Kürt olması, Türkmen, Arap, bizler öbür tarafta Türk olarak, bizi birbirimizden ayırmıyor ama bu anlayışı ne yazık ki Irak'ın bölünmesine yönelik bir adıma siz tevcih ederseniz, orada biz size 'Buyurun devam edin' demeyiz. Bunu kaç kere biz kendilerine söyledik, ikili görüşmelerimizde söyledik. Burada bir de bizim farklı yaklaşımımız var. Dara girdiğin zaman, zora girdiğin zaman kapımızı çalacaksın, her türlü desteği bizden alacaksın ama Irak'ın parçalanmasına gelince bildiğini okuyacaksın. Çocukluk hikayesiymiş, böyle şey olur mu ya?" ifadelerini kullandı. "Burada Irak merkezi yönetiminin takındığı tavır, tabii ki bir federal yapının yöneticileri olarak kendilerinin tabii hakkıdır, biz ona müdahale etmeyiz ama gördüğümüz kadar aynı şeyleri düşünüyoruz" diyen Erdoğan, "Şu anda Amerika'da da Sayın İbadi ile bir görüşmemiz ayrıca olacak ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz. O istikamet nedir? Irak'ın bölünmez bütünlüğüdür" şeklinde konuştu.

Kuzey Irak Yerel Yönetimi'nin Irak'ın bölünmesine yönelik adım attığını belirten Erdoğan, "Türkiye'den bize herhangi bir ses gelmedi, şu gelmedi...' Ben bir defa MİT Müsteşarımı gönderdim, 'Bak yanlış yapıyorsunuz, yanlış yola bir devam var' dedim. Şu ana kadar eğer biz sizinle oturup bu işi defaatle konuştuk da sen hala direniyorsan kusura bakma" dedi.

Erdoğan, konunun MGK'da etraflıca görüşüleceğinin altını çizerek, "Görüştükten sonra aynı güne Bakanlar Kurulu toplantısı da alındı. Bakanlar Kurulumuz da bizim tavsiye kararımızı Bakanlar Kurulunda görüşerek, bu işi karara bağlayacak ve böylece Türkiye nihai tavrını, kesin tavrını ortaya koymuş olacak. Bu, bizim tabii aynı zamanda Sayın Trump ile yapacağımız görüşmede de benim gündem maddelerimden bir tanesidir. Bunun da özellikle bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

'Yeni Türk evi inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında New York'un en merkezi yerlerinden birinde yeni bir Türk evi inşa etiklerine işaret ederek, "Bu yeni binamız, büyüyen, gelişen, her alanda itibarı artan ülkemize yaraşır bir yer olacak. İnşallah bu binamızı yaklaşık 36 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 32 kat yüksekliğindeki bu binamız gerçekten gerek Birleşmiş Milletler binasının karşısında olmasıyla gerekse hareketli bir alanda tesis ediliyor olması sebebiyle ülkemizin şanına yakışır bir hizmet alanını oluşturacaktır" dedi.

'TEOG, kaldırılması basit bir konu'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG'un kaldırılması ile ilgili olarak da Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım ile bu konuyu etraflıca görüştüğünü ve uygulamaya girmesi konusunda herhangi bir mani olmadığını ifade ederek, "Çok basit bir konu. Sayın Başbakanımız ve bakan arkadaşlarımızla birlikte hemen bu adımın atılması mümkün. Bu konuda Sayın Başbakan'la mutabakatımız da oluştu. Temenni ediyorum ki hemen, süratle bunu ülke gündeminden çıkarmak, düşürmek bütün aileleri, yavrularımızı rahatlatacaktır. Bizim bir defa bu konuyu gündemimizden çıkarırken çocuklarımızın daha çok okul derslerine yönelmelerinin önünü açmamız ve yarışı okullarında yapmasını sağlamamız çok daha isabetli olacaktır" dedi.

