Erdoğan, Malazgirt’te konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1071 Malazgirt Anıtı'nın bulunduğu alanda düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'nda halka hitap etti.

Meydandaki vatandaşları selamlayarak, konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönlü bizimle beraber olan dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime Malazgirt'ten sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Alparslan'ın, savaşmak için ordusunun önüne geçtiğinde "Şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir" dediğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Malazgirt Zaferi'nden sadece 4 yıl sonra 1075'te İznik'te bu coğrafyadaki ilk devletimizin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu ilan ettik. Yaklaşık iki asır sonra da Osmanlı çınarı Anadolu'da kök salmaya, yedi iklim, dört kıtayı gölgesi altında toplamaya başladı. Bu vatanı korumak için gözlerini kırpmadan canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu uğurda ölümü göze alarak mücadele eden tüm gazilerimize Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. İstiklali ve istikbali için aynı mücadeleyi verecek tüm evlatlarımızın yolu açık olsun."

"Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir, eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunca can veren Mehmed'in yattığı yerdir" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Her tümseğinin altında bir şehit yatma pahasına da olsa Türk milleti bağımsızlığından ve namusundan vazgeçmedi. İşte bunun için Anadolu'daki hikayemizin başladığı yeri Malazgirt'i yani şu toprakları asla unutmamalıyız."