Erdoğan Myanmar konusunu BM'ye taşıyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar sürecini 19 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğini ve oradaki liderlerle bu konuyu konuşacağını söyledi.

Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel için Çatalca Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen törenin ardından bu ilçedeki AK Parti İlçe Başkanlığı binasına geçti.

Burada halka seslenen Erdoğan, şehit er Gürel'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimiz, sevgili Peygamberimize en yakın makamda. 'Onlara ölü demeyiniz' buyuruyor Allahımız. 'Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz'. Böylece temennimiz o ki gerek ailesi, gerek bizler şehadete inananlar, onlarla ebedi alemde bir arada oluruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Myanmar sürecini de ayın 19'unda BM Genel Kurulu'nda en geniş manada gündeme getireceğim. Oradaki liderlerle bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20'ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabii ki tüm bu görüşmelerimizde netice aldığımız veya alacağımız liderler var. Herkes aynı hassasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar, biz görevimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

'Herkes aynı ruhu yaşasın'

Türkiye'nin güneyindeki gelişmelere değinen Erdoğan, "Bizim oralarda DEAŞ ile verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. Irak'ta verdiğimiz mücadeleyi biliyorsunuz. Bakınız ilk defa Kurban Bayramı'nda Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, bakanlarımızın bir kısmı, hepsi sınırlardaki kıtaları dolaştılar. Oralarda askerimizle beraber oldular. Onlarla beraber karavanaya kaşık çaldılar. Çünkü bunları artık beraber yaşamamız lazım ki eriyle, erbaşıyla, subayıyla, komutanıyla herkes aynı ruhu yaşasın. Bunu beraber yapacağız" diye konuştu.

AA