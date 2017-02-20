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Erdoğan: Onları İfşa Edeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 15 bin ek istihdam sözü verdi. Valimiz takibi yapacak. Söz verip yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim" dedi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 01:17
Erdoğan: Onları İfşa Edeceğim

Gaziantep'teki toplu açılış töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 15 bin ek istihdam sözü verdi. Valimiz takibi yapacak. Söz verip yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim" dedi.

Konuşmasında referandum konusuna da giren Erdoğan, "Halen kriz üreten bir sistemde ısrar etmenin gereği yoktur. Biz bu sistemi kendimiz için değiştirmiyoruz. Milletimiz ülkemiz için yapıyoruz. Biz 14 yıldır ülkeyi yönetirken sistemin bize sağladığı kolaylıkla değil şahsi kabiliyetlerimizle bunu yaptık. Bu durum sistemin artık işlemez hale geldiğini görmemize engel değil" dedi.

"Bu sırrı ilk kez açıklıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'na atanmasını istediğini ancak dönemin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmediğini söyledi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 20.02.2017 03:26
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Sözünü Tutmayanı Bizzat Ifşa EdecekCumhurbaşkanıErdoğanGaziantep
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