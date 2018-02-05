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Erdoğan Papa ile bir saat görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bir saat süren baş başa bir görüşme yaptı. Görüşmede karşılıklı verilen hediyeler dikkat çekti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:41
Erdoğan Papa ile bir saat görüştü

YENİ MESAJ/ROMA (ÖZEL)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'da törenle karşılandı. Erdoğan için, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile baş başa görüşmek üzere geldiği Apostol Sarayı önünde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, San Damaso Kapısı'nda Papalık İkametgâh Valisi Başpiskopos Georg Ganswein tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile baş başa görüşmenin yapılacağı yere geçti.

Törende, Vatikan'ı ve Papa'yı korumakla görevli İsviçreli muhafızlar da hazır bulundu.

Görüşme bir saat sürdü

Erdoğan akabinde Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile bir saat süren baş başa bir görüşme yaptı. Erdoğan, görüşme öncesinde Papa'ya "İlginiz için teşekkür ederim" dedi. Buna karşılık Papa da ziyaret için teşekkürlerini arzetti. Ziyaretin samimi bir havada geçtiği belirtildi.

Papa Franciscus, Apostol Sarayı'nda, konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

İtalya saati ile 09.53'te başlayan baş başa görüşme 10.54'te sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet Papa'ya takdim edildi.

Dikkat çeken hediyeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'ya eski İstanbul'u 24 parçada tasvir eden minyatür İznik çinisi ile Mesnevi'nin İtalyanca ve İngilizce baskılarını hediye etti.

Papa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışı simgeleyen madalyon takdiminde bulundu. Papa, madalyonu şu ifadelerle anlattı: "Bu savaş şeytanını boğan barış meleğidir. Barış ve adalete dayalı bir dünyanın sembolüdür."

Papa, madalyonun yanı sıra Erdoğan'a dünyanın en büyük kilisesi olan Vatikan'daki san Pietro Kilisesi'nin 1600 yılındaki halini gösteren bir gravürünü verdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan-Papa görüşmesinde, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinildi, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu, İslam'ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Erdoğan ile Papa görüşmede, Kudüs'ün, BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye 14 kilise ve bir sinagogu onardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs" konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa'ya teşekkür etti. Türkiye'de Katolikler dahil farklı inançlara mensup herkesin barış içerisinde bir arada yaşamalarına önem verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iradeyi somut olarak ortaya koyma adına son dönemde 14 kilise ve bir sinagogu onardıklarına dikkati çekti.

Bu arada terör örgütü PKK yandaşları, Erdoğan'ın Papa ile görüştüğü Vatikan'ın yaklaşık 500 metre uzağındaki Sant'Angelo Kalesi'nin yakınlarında gösteri düzenledi.

İtalyan liderlerle 3 kritik gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan temasları sonrasında Roma'ya geçerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüştü. Erdoğan, Başbakanlık Sarayı'nda da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin ardından İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

Erdoğan'ın Gentiloni ile yaptığı görüşmede 3 başlık öne çıktı: Avrupa'ya kaçak göç, savunma sanayi ihaleleri ve Türkiye'nin AB üyeliği...

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