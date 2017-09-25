Erdoğan Peşmerge Barzani'ye karşı atılacak adımları anlattı

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Peşmerge lideri Mesut Barzani; Türkiye, İran ve Irak’ın şiddetli itirazlarına rağmen ABD ve İsrail’in desteğine güvenerek, 4.8 milyonluk halk kitlesini dün ateş dolu sandığa sürükledi. Irak’ın kuzeyindeki Erbil, Dohuk ve Süleymaniye kentlerinin yanı sıra Peşmerge’nin işgal ettiği Musul’un bazı ilçeleri ile Kerkük’te seçmenler sandık başına gitti.

Referanduma Türkiye, İran ve Irak’tan Pazartesi günü de sert tepkiler gelmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ortadoğu'daki krizler ve çatışmaların, Kuzey Irak ve Suriye'de atılan yeni adımlarla daha da içinden çıkılmaz bir hale geldiğini belirtti.

Erdoğan, şunları söyledi: "Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin referandum kararı, ülkenin içinden geçtiği durum göz önüne alındığında buram buram fırsatçılık kokan bir girişimdir. Irak'taki cari hukuka da uygun olmayan referandumu sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz, 'referandum gayrimeşrudur' diyoruz."

Petrol vanası kapatılacak

Referanduma karşı Türkiye'nin siyasi, ekonomik, ticari ve askeri tüm adımları atacağını seslendiren Erdoğan, "Silopi'de boşuna şu anda Silahlı Kuvvetler orada gerekli adımları atmadı. Taviz yok. Şu anda İran, aynı durumda... Aynı zamanda Hava Kuvvetlerimiz aynı durumda ve sınırlarda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var, bu hafta içerisinde diğer tedbirleri de hemen açıklayacağız ve o adımlar da atılacak. Artık giriş-çıkış, bunlar da kapatılacak. Farklı tedbirlerimiz var, ayrı. Onları da ayrıca devreye sokacağız ve bütün bunlarla birlikte bundan sonra Kuzey Irak Yerel Yönetimi, bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti" şeklinde konuştu.

Yeni Sevr projesi devrede

Türkiye'nin bu gerçeği son 15 yılda yaşadığı hadiselerle bizzat tecrübe etmiş bir ülke olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bölgemizde yaşanan değişimlerin ancak 100 yılda bir rastlanacak türden olduğunun farkındayız. Geçtiğimiz asırda ülkemizi köşeye sıkıştırmak için kullanılan araçlar bugün geçerliliğini büyük oranda kaybetmiştir. Yurt içinde ve uluslararası alanda karşılaştığımız hadiselerin çoğunun bu süreçte bizi yönlendirme amacını taşıdığı açıktır. Milletimiz aymazlıkta ısrar eden küçük bir kesim haricinde tüm bu olup bitenleri görmekte ve birliğini, beraberliğini, dayanışmasını sımsıkı tutarak, devletine, hükümetine destek olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Putin’le önemli temas

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Görüşmede iki lider, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum teşebbüsüne de değinerek, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurguladı. İki lider Perşembe günü Ankara’da kritik bir toplantı yapacak.

İran'dan seri adımlar

Pazar günü Peşmerge bölgesine uçuşları durduran, Peşmerge bölgesine gidecek uçaklara hava sahasını kapatan İran, Pazartesi günü de sınır kapılarını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) kapattı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, başkent Tahran'da düzenlendiği basın toplantısında, "Irak devletinin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak devletinin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı IKBY'ye kapattık" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, referandumu "Irak halkının birliğine karşı savaş" olarak nitelendirerek, "Arap, Kürt ve diğer bileşenler, İsrail'in bu ayrılık projesine karşı durmalı" diye konuştu.

Batı ikiyüzlü davranıyor

Peşmerge Lideri Mesut Barzani, Pazar günü referandumun resmen yapılacağını ilan ettiği basın toplantısında, "Birçok devletin bizimle yüz yüzeyken söylediği şeyler ile dışarı çıkınca söylediği şeyler farklı" ifadesini kullanmıştı.

İkiyüzlü davranan devletlerin başında ABD geliyor. ABD Başkanı Trump, bir kez olsun referanduma karşı olduğunu ilan etmedi. Benzer şekilde İngiltere ve Almanya da referanduma karşı çıktı ancak Barzani'ye sopa göstermeyi tercih etmedi.

Bu kadar desteği arkasına alan Barzani'nin yarın Türkiye'yi bölüp parçalamak için harekete geçmeyeceğini kim söyleyebilir? Aynı güçler Barzani'yi böyle bir emelini gerçekleştirmek için destek vermeyecekler mi?

Myanmar'da bir Budist terörü var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da açıkça soykırım yapıldığına işaret ederek, "Burada çok açıkça bir soykırım var. Açık söylüyorum rahatsız olabilirler. Dünyaya 'İslami terör' diye konuşanlar, 'Hristiyani terör' diyorlar mı, 'Yahudi terörü' diyorlar mı, 'Budist terörü' diyorlar mı? Demiyorlar. Budistleri böyle iyi niyet elçisi gibi hep gösterirler. Şu anda tamamen Myanmar'da 'Budist terörü' var. Şu anda Erdoğan'a yüklenecekler, varsın yüklensinler. Öyle yogayla mogayla bilmem neyle filan bu işi geçiştiremezsiniz, ortada bir vakıa var. Bunu tüm insanlığın bilmesi lazım" dedi.