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Erdoğan Poroşenko ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Ukrayna’ya gidiyor. Görüşmelerde, güvenlik iş birliği ve terörizmle mücadele alanlarının da ele alınacağı belirtiliyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 00:02
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Erdoğan Poroşenko ile görüşecek

Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Kiev’de yapılacak Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) altıncı dönem toplantısına başkanlık edecek. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alınacağı toplantı sonrasında geleceğe yönelik eylem planlarının bulunduğu ortak bildiri ve bazı anlaşmalar imzalanacak.

İlgili bakanların da katılacağı görüşmelerde genel olarak siyasi, ekonomik, savunma sanayisi iş birliği dahil olmak üzere askeri ilişkilerin ele alınması beklenirken, son dönemlerde artan kültürel ve eğitim alanındaki iş birliklerinin masaya yatırılması öngörülüyor. Turizm ve enerji alanlarındaki  ilişkilerin de detaylı şekilde görüşülmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, güvenlik iş birliği ve terörizmle mücadele alanlarının da ele alınacağı belirtiliyor. İki liderin görüşmesinde, Türkiye-Ukrayna ekonomik  ilişkilerini daha ileri düzeye taşıyacak serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin tamamlanmasını teşvik etmesi öngörülüyor.

AA

Son Güncelleme: 09.10.2017 00:05
Anahtar Kelimeler:
UkraynaTürkiyeErdoğan Ukraynaya Gidiyor
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