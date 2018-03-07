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Erdoğan-Putin-Ruhani İstanbul'da buluşacak

Suriye konusunun ele alınacağı Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da İstanbul'da toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveden bir gün önce de Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılması öngörülüyor

07 Mart 2018 Çarşamba 16:38
Erdoğan-Putin-Ruhani İstanbul'da buluşacak

Suriye konusunun ele alınacağı Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da İstanbul'da toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirveden bir gün önce de Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının yapılması öngörülüyor. Putin, ilk olarak 3 Nisan'da ÜDİK toplantısı ve ardından liderler zirvesine katılacak.

Liderler zirvesinin ana gündeminin Suriye olması bekleniyor. Toplantıda diğer bölgesel meselelerin de değerlendirilmesi planlanıyor. Bu arada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 12-14 Mart tarihlerinde ÜDİK'in alt organı ortak stratejik planlama grubu toplantısı ile Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na katılmak üzere Moskova'ya gidecek.

Erdoğan'ın Putin ve Ruhani ile 8 Şubat'ta ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde ilki Soçi'de gerçekleştirilen Türkiye, Rusya ve İran liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı. HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 07.03.2018 23:16
Anahtar Kelimeler:
RuhaniPutinErdoğanSuriyeİranRusyaTürkiyeİstanbul
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