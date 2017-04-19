Erdoğan-Trump görüşmesi Mayıs'ta

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile dışişleri resmi konutunda görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın, Mayıs ayı içinde teyitleştikleri gibi NATO zirvesinden önce görüşmesi için bir tarih belirleyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Trump'a Suriye'deki gelişmeler konusunda görüşlerini de aktardığını belirtti. Bir taraftan DEAŞ ile etkili mücadele ederken diğer taraftan siyasi çözümü ihmal etmemek gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Rakka operasyonu başta olmak üzere doğru gruplarla hareket etmenin önemini bir kere daha hatırlattıklarını anlattı.

Referandumda çıkan sonuca Avrupa'nın tepkisini de değerlendiren Çavuşoğlu, çok sayıda ırkçı partiye her geçen gün desteğin arttığını belirtti. Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders'ın "Evet dedilerse ülkeyi terk etsinler" sözlerine karşılık Çavuşoğlu, "Bizim vatandaşlarımız aynı zamanda Hollanda vatandaşı. Bu referandumda da iradesini ortaya koydu, tüm engellemelere rağmen. Yani 'evet' denildi diye vatandaşlıktan çıkarılması ya da ülkeden atılmasını neyle bağdaştıracağız?" dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) ortak çalışması olan, uluslararası gözlem misyonunun raporuna ilişkin bir soru üzerine, AGİT'in görevinin seçime ilişkin şartların uygun olup olmadığını değerlendirmek olduğunu hatırlattı.

Bu kurumları demokratik ve şeffaf bir süreç yürütüldüğünü görmeleri için Türkiye'nin davet ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "AGİT'in görevi teknik analiz yapmak. Siyasi analiz, değerlendirme yapamaz. Böyle bir hakkı yoktur" diye konuştu.

AA