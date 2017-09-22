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Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sona erdi. Kritik görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada 'görüşmenin iyi geçtiğini' söyledi.

22 Eylül 2017 Cuma 01:55
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Erdoğan-Trump görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 1 saat süren görüşmesi TSİ 23.15'te sona erdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız ve bunun büyük bir bölümü kişisel ilişkilerle alakalı." dedi.

Trump: Erdoğan arkadaşım oldu

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York kentinde bulunan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lotte New York Palace Otel'de bir araya geldi.

Trump, görüşmeye ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Arkadaşım olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanımak büyük bir şeref ve ayrıcalık. O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız ve bunun büyük bir bölümü kişisel ilişkilerle alakalı."

Erdoğan'a teşekkür eden Trump, açıklamasını "Sizi ABD'de görmek büyük bir şeref." sözüyle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmenin basına açık bölümünde yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğumuz Amerika'da değerli dostum Donald ile bugün heyetlerarası ve ikili görüşmeyi gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki gerek Amerika-Türkiye ilişkileri gerekse bölgesel gelişmeler, dünyadaki diğer konuları ele alma fırsatını bulacağız. Ben de bu fırsatı yakaladığımız için kendilerine özellikle çok çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 22.09.2017 02:04
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Arkadaşım OlduABDTrumpErdoğan
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