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Erdoğan ve Yıldırım'dan "kontrollü darbe" cevabı

Referanduma iki haftadan daha az bir zaman kaldı. Süre daraldıkça tartışmaların dozu da artıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 temmuz için kullandığı kontrollü darbe açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan sert tepki geldi.

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Erdoğan ve Yıldırım'dan "kontrollü darbe" cevabı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul'da meyda temsilcileriyla buluşmasında FETÖ'nün 15 temmuz darbe girişimi için kullandığı kontrollü darbe açıklaması tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların genel yayın yönetmenlerine yaptığı açıklamada AK Parti içinde ByLockçu milletvekillerinin bulunduğunu söyleyerek "Siz bu listeleri saklıyorsanız insanın aklına 15 Temmuz'un kontrollü bir darbe olduğu akla geliyor" dedi.  Kılıçdaroğlu, "9.30'da darbe mi olur diye sordum ben kendilerine. Onlar da önceden deşifre oldular ifadelerini kullandılar. Demek ki bu onların önceden bu darbeden haberleri olduğu anlamına geliyor. Ayrıca FETÖ'cülerin ifadeleri de kontrollü darbe olduğu kanısını güçlendiriyor" diye konuştu.

Erdoğan ve Yıldırım'dan  "kontrollü darbe" cevabı

Kılıçdaroğlu'na ilk cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’den verdi.

Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyor, elinde dosyalar varmış. Varsa dosya açıkla, 16 Nisan'dan sonra sana bir faydası olmaz, şimdi açıkla. Ama işi gücü yalan. Ama senin de mumun yatsıya kadar yanacak. Sandık demek bunlar için kâbus. Kaçış yok, bu kâbusu yaşayacaklar. Onların kâbusu, benim milletin bayramıdır" dedi.

Başbakan sert konuştu

Ankara'da sanayicilerle buluşan Başbakan Yıldırım da sert konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddialarına sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Şu kepazeliğe bak. Millet uçurumun kenarından dönmüş, 15 Temmuz darbe mi, değil mi diye hiç yeri olmayan bir konuyu gündeme getiriyor" dedi.

Haber Merkezi

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