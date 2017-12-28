Erdoğan yine 'Esed ve Doğu Kudüs' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Tunus, hep birlikte, güçlü şekilde şunu söylemektedir. 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.' Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez" dedi.

Erdoğan, "Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede (Tunus'la) aramızda benzer görüşler var. Bu benzer görüşler de bizim aynen bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi ortaya çok açık, net ortaya koyuyor. Demek ki 'tek bayrak', böyle bir durum söz konusu. Temennim odur ki bu, ruhlarımızın da dışa yansıması olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin'in devlet olarak tüm dünyada tanınmasını sağlama çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz. Burada Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tutumu çok çok önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs bizim için bir başkenttir, Doğu Kudüs. Ve bunu ilan etmiş vaziyetteyiz. Bunun arkasındayız, İslam dünyası da bunun arkasında. Şunu unutmayalım, işgal altındaki Kudüs'te bunu uygulamaya şu anda sokabilmek mümkün mü, değil mi? İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 10 tane ülkeyle siz dünyayı kalkıp da yanınıza alamazsınız, alamadınız zaten" dedi.

Terörle mücadelede Tunus'la işbirliği

Erdoğan "DEAŞ'a yönelik mücadelede olsun, diğerlerinde olsun güvenlik güçlerimiz bu noktada ciddi manada istihbarat ayağıyla bilgi paylaşımını yapmalı. Bu bilgi paylaşımı sayesinde biz bugüne kadar binlerce teröristi ya ülkelerine gönderdik veyahut cezaevlerine attık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir" şeklindeki görüşünü tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TUR ile Salıyı Çarşambaya bağlayan gece saat 02.00'de Afrika turunun son durağı Tunus'a ulaşmıştı.

9 bakan eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 ülkeyi kapsayan Afrika gezisinde eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da eşlik etti.