Eren Bülbül'ün kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğünü bildirdi. Soylu, resmi Twitter hesabından, Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Eylem yapma hazırlığındaki 2 teröristi öldüren kahraman polisimizi kutluyorum. Yaralı özel harekat polisimize acil şifalar diliyorum."

Öte yandan İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik iç güvenlik operasyonları kapsamında, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada, kırmızı kategoride aranan sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ve Rodi kod adlı Levent Dayan'ın öldürüldüğü belirtildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

'Eren Bülbül'ün şehit olmasına yol açtı'

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Kürtün Belediyesine geçerek gazetecilere açıklama yapan Memiş, saat 00.30 civarında Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş Yaylası sırtlarında PKK terör örgütü mensuplarıyla jandarma özel harekat birlikleri arasında sıcak temas sağlandığını söyledi. Sayıları çok az olan, Karadeniz Bölgesi'ndeki terör unsurlarını sürekli takip halinde olduklarına işaret eden Memiş, şöyle konuştu:

"Yapılan istihbarat çalışması, eldeki bilgiler, dokümanlar değerlendirilerek biliyorsunuz en son Giresun'da bir çatışma olmuş ve 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Biz de kendi ilimizdeki değerlendirmelerimizi yaptık.

Giresun Jandarma Bölge Komutanımız Sayın Hakan Saraç Paşa'nın komutasında ve özellikle Gümüşhane İl Jandarma Komutanımız Sayın Cezayir Danışan ve ekibi ve yine emniyet özel harekat ekiplerimizle birlikte, dışarıdan gelen takviye kuvvetlerle birlikte çok önemli bir operasyon icra edildi ve neticede 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri tanesi 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır. Bu terörist uzun yıllar bu bölgede olan, sözde Karadeniz sorumlusu olan terörist idi ve maalesef birçok eylem yaptılar. Bizim 13 güvenlik görevlimizin şehit olmasına yol açmıştı bu teröristin sorumlusu olduğu eylemler. Buna en son Eren Bülbül şehidimizin, kardeşimizin eylemi de dahil."

'Bölgede operasyon devam ediyor'

Vali Memiş, bir gazetecinin bölgede operasyonların devam edip etmediği yönündeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bölgede operasyon devam ediyor. Tabii bu hassas bir konu, 2 terörist etkisiz hale getirildi, iş bitmiyor. Alan hakimiyetini sağlıyoruz ve dolayısıyla daha sonra meydana gelebilecek muhtemel olayları da önlemeye çalışıyoruz. Zor bir süreç, hakikaten kolay bir süreç değil. Siz trafik kazasını önlemek için trafik lambası koyarsınız, kavşak düzenleme yaparsınız, duble yol yaparsınız, hız sabitleyici koyarsınız, radar koyarsınız ama trafik kazası yine olur.

Terörle mücadele de buna benzer. Her türlü tedbiri alırsınız ama Allah korusun, yine eylem olabilir. Biz bu eylem riskini minimize etmek için tüm çalışmalarımızı gözden geçiriyoruz, sürekli ayaktayız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için."

AA