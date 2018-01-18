Erimhan: Söz söylemeye hakkı olan tek lider Haydar Baş'tır

YENİ MESAJ/HATAY

Yeni Mesaj Gazetesi tarafından düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumlarının Hatay ayağında Suriye krizi değerlendirildi.

Konuşmacılardan araştırmacı yazar Selim Kotil, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın 1991 yılında söylediği bir söze dikkat çekti.

Kotil şunları söyledi: "Yıl 1991. Saddam Hüseyin Kuveyt'e girdi. Prof. Dr. Haydar Baş hocamız bizi çağırdı ve 'ne görüyorsunuz' diye sordu. Ne Kuveyt’i bilirim, ne Irak'ı tanırım. Herkes bizi ilgilendirmez diyor. 1991yılından bahsediyorum. O bize, 'Siz olayı görmüyorsunuz, Türkiye'yi bölecekler. ABD Saddam'ı Kuveyt'e sokturdu. Bunu bahane edip bölgeye yerleşecekler' dedi. Irak haritasını eliyle işaret ederek 'burayı üçe bölecekler. Türkiye'nin güneyinde adı Kürdistan, gerçekte İsrail olan devleti kuracaklar' dedi. ‘Hedef Türkiye’ başlığıyla Öğüt dergisinin kapağında Prof. Dr. Haydar Baş’ın yazısı çıktı. Derginin kapağında ‘Hedef Türkiye’ yazıyor arkada da 3'e bölünmüş Irak haritası var. Arkadaşlar yapmayın etmeyin, sürekli 'ben yanıldım' diyenlerin peşinden gitmeyin. Gelin, 100 yıl ötesini gören insanla beraber olalım."

PYD'ye Esad da karşı

Konuşmasında Türkiye'nin Suriye politikasını da değerlendiren Selim Kotil, "Şimdi biz PYD'ye karşıyız. Suriye'den PYD'yi çıkaracağız. Suriye topraklarında PYD'yi tek istemeyen kim? PYD-YPG'yi ABD, Fransa ve Rusya olmak üzere herkes destekliyor. Tek istemeyen kim? Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad. PYD'yi bölgede istemeyen bir Esad var, o da bizim can düşmanımız. Soruyorum; Esad bize ne yaptı? Esad Hizbullah ile beraber İsrail'in karşısına dikildi. Biz ise ABD'nin ağzına baktık ve Esad'ın karşısına dikildik" dedi.

Hakkı savunabilecek tek kadro

Atatürk Vatandır Sempozyumunun konuşmacılarından olan Hukukçu – yazar Ahmet Erimhan ise Prof. Dr. Haydar Baş ve kadrosunun misyonunu anlattı.

Erimhan şunları söyledi: "Kıymetli arkadaşlar, bu ülkede bir gram endişe taşımaksızın laf edebilecek, hakkı savunabilecek tek topluluk bu salondur. Neden? Çünkü biz hiçbir dönemde konjonktürün adamı olmadık. Basit çıkarların, menfaatlerin, siyasi ihtirasların adamı olmadık. Hakkı tuttuk, haktan yana tavır aldık ve hukukun adamı olduk. Fetullah Gülen ile sadece AKP değil, ülkenin büyük bir bölümü sevdalık yaparken Fetullah Gülen'e karşı biz mücadele ettik. İktidar ve güç elçisiyle gelen Amerikan elçisine biz, 'satılacak vatanımız, verilecek imanımız yok' dedik. AB kapılarında iktidar devşirilirken biz, 'AB çökecek. AB bir yalan ve tahayyül' dedik. O günlerde hükümete yaranma yarışına giren liberal aydın takımına da, 'kapitalizm çıkmaz yol' dedik. Biz 'Atatürk bitti, paradigma çöktü' diyenlere karşı ,'hayır Atatürk ölmedi. Ölen sizin ruhunuz. Atatürk hoş geldi. Atatürk'ün başımızın üzerinde yeri var. Atatürk bu ülkenin çimentosu, harcıdır' dedik. Dolayısıyla bu ülkede söz söylemeye en çok hakkı olanlar Prof. Dr. Haydar Baş ve kadrosudur."