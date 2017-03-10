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Eroğan'dan Moskova çıkarması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova'da gerçekleştirilen Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) zirvesine katıldı. Zirvede iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefine ulaşılması için gereken adımların atılacağı mesajları verildi.

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Eroğan'dan Moskova çıkarması

Ankara'dan dün saat 10.30'da havalanan Erdoğan’ı getiren uçağın Moskova’da konuk devlet başkanlarının uçaklarının da kullandığı Vnukovo havaalanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da eşlik etti.

Daha sonra önce Moskova’daki Merkez Camii’ne giderek cuma namazını kılan Erdoğan sonra Kremlin Sarayı’na geçti. Kremlin'de düzenlenen Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin başkanlık etti.

Zirvede Suriye krizi ve uluslararası terörle mücadele konusunda ortak mücadele kararlılığı ifade edildi.

Akkuyu nükleer satralinin 2023'e yetiştirileceğinin altının çizildiği zirvede  Türk Akımı'nın bekirlenen takvime göre yürüdüğü teyid edilerek, ortak yatırım fonu kurulması kararlaştırıldı. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefine ulaşılması için gereken adımların atılacağı mesajının verildiği zirvede Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilen bazı tarım ürünlerinde yasağın kaldırıldığı da dile getirildi.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısı ve imza töreninden sonra dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Moskova'dan ayrılarak yurda döndü.

HABER MERKEZİ

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