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Erteleme yok! Barzani referandumda ısrarlı

Peşmerge lideri Mesut Barzani, Türkiye ve İran'dan gelen uyarılara kulaklarını tıkayarak, bağımsızlık referandumunun ertelenmeyeceğini bir kez daha yineledi.

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Erteleme yok! Barzani referandumda ısrarlı
Peşmerge lideri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılması öngörülen referandumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını yineleyerek bunun en doğal hakları olduğunu belirtti.

Barzani, Erbil kentindeki Saad Abdullah Konferans Salonu'nda IKBY'deki sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek, referandumla ilgili bir konuşma yaptı.

Eylül'de düzenlemek istedikleri referanduma ülkelerin vermiş olduğu tepkilere değinen Barzani, "Bazı ülkelerin ve halkların 'referandum zamanı değildir' açıklamasına gerçekten şaşırıyorum. Bir günah işlemedik! Bu gayet demokratik ve barışçıl bir uygulama. Doğal hakkımızı kullanıyoruz. Aslında bir halkın isteklerini engellemeye çalışmak suçtur" ifadelerini kullandı.

Erteleme yok

Referandumun ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Barzani, "Referandumdan daha iyi bir alternatif varsa buyursunlar ancak 140'ıncı maddeyi (anayasadaki tartışmalı bölgelerin statüsü) uygulamaya koyacağız, Peşmerge'ye biraz para göndereceğiz deseler olmaz. Birkaç ay sürer ve durum eskiye döner. Herkes iyi biliyor, mesele taraflar arasında güvenin yok olmasıdır. Referandumu ertelemeyeceğiz" diye konuştu.

AA

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Mesut BarzaniPeşmergeKuzey IrakIrakReferandum
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Ah saddam ah 2 hafta önce

Ah Saddam şu Barzani denen pisliği keşke gebertipte öyle ölseydin .

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