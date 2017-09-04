Suriye Ordusu'nun terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.

DEAŞ terör örgütünün elindeki mevziler bir bir düşüyor.

Esad'dan kritik bölgede zafer

Rusya Hava Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye ordusu, Hama vilayetindeki Ukayribat bölgesini DEAŞ'ın elinden kurtardı.

Böylece ülkenin orta bölgesinde DEAŞ'ın elinde önemli bir bölge kalmadı...

Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

DEAŞ'ın elinde önemli bir bölge kalmadı

Bakanlık açıklamasında "Suriye'nin orta bölgesinde teröristlerin son direniş merkezi yok edildi. Şu anda Suriye silahlı güçleri Ukayribat'ın banliyölerini temizliyor" ifadeleri kullanıldı.

Rus jetlerinin DEAŞ mensuplarına ait iletişim merkezlerini, kontrol noktalarını, üsleri ve zırhlı araçları vurduğu açıklandı.

Bu operasyonun ardından Suriye güçleri, Salamiye- Hanasir otoyolunun batısında bir güvenli bölge kurabilecek, Palmira'nın kuzeyindeki petrol sahalarını da kontrol edebilecek.

Suriye birlikleri Deyrizor önünde

Suriye hükümet kuvvetlerinin terör milisi IŞİD ile mücadelede ilerleme kaydettiği bildiriliyor. Bölge valisi Muhammed İbrahim Samra askeri birliklerin 48 saat içinde Deyrizor kentine ulaşacağını söyledi.

Vali kente 18 kilometre mesafeye kadar yaklaşıldığını belirtti. Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise askeri birliklerin kentin dış semtlerine vardığını bildirdi. Gözlemevi, IŞİD tarafından kuşatılan 137'inci tümenin bulunduğu bölgeye ulaşıldığını, ancak terör milisinin henüz geri çekilmediğini duyurdu.

Bilgilerini Suriye'deki aktivistlerden toplayan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin yaptığı duyurular tarafsız kaynaklarca doğrulatılamıyor. Rusya desteğindeki Suriye hükümet birlikleri 2015'te IŞİD'in kuşattığı Deyrizor'da direnen tugaya yardım ulaştırmaya çalışıyor.

ABD tarafından desteklenen Kürt ve Arap milis kuvvetlerinin IŞİD'in kuzeydeki kalesi Rakka'yı terör milisinden kurtarmak için başlattığı operasyon devam ediyor. Koalisyon güçleri Rakka'nın merkezine ulaşarak kontrolü ele geçirdi.

Rakka, Musul'un alınmasından sonra IŞİD'in elinde kalan tek büyük Suriye kenti idi. Suriye'nin batısında hükümet kuvvetleriyle radikal İslamcı terör milisi arasında meydana gelen şiddetli çarpışmalarda en az 150 kişinin öldüğü bildirildi.

Hama vilayetinin Akirbat kentinde 120 dolayında IŞİD'linin öldürüldüğü, karşı tarafın ise 35 kayıp verdiği öğrenildi.