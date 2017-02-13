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Esad'dan sürpriz takas açıklaması

Suriye yönetiminden, 'Astana süreci çerçevesinde terör örgütlerinin elindeki esirlerle cezaevindeki tutukluları takas etmeye hazırız' şeklinde sürpriz açıklama geldi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 15:49
Esad'dan sürpriz takas açıklaması

Suriye’de barış için Astana süreci devam ederken, Şam yönetiminden çarpıcı bir açıklama geldi. Suriye hükümeti, ‘terör örgütleriyle esir takası’ önerdi. Suriye devlet televizyonu El İhbariye’de yayınlanan açıklamada, ‘Suriye hükümetinin, terör örgütleri tarafından kaçırılan kişilerle hapishanelerdeki tutukluları takas etmeye hazır olduğu’ belirtildi.

Resmi bir kaynağa dayandırılan haberde, ‘özellikle de Astana’daki yaklaşan toplantı öncesinde harcanan çabalar çerçevesinde, bu tür bir takasa hazır olunduğu’ ifadesi kullanıldı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Esaddan Sürpriz Takas Açıklaması
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VELİ 2017-02-15 10:55:48

Batının Esad’ı devirmek istemesinin ASIL NEDENİ bu,çünkü hapishaneler BATILI İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ MENSUPLARI VE ÜST RÜTBELİ ASKERLERLE DOLU

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