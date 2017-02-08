Esad gelişmelerden memnun

Duma milletvekillerinin de yer aldığı Rusya heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi. Esad, görüşmede "Sizinle bir araya gelmekten, her zamanki gibi memnunum.

Gelişmeler bizim ve sizin arzu ettiğiniz yönde hızla ilerliyor" dedi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekili olan Dmitriy Sablin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın silahlı muhaliflerin temsilcileri ile bir araya gelmeye hazır olduğunu söyledi. Sablin’in de yer aldığı Rusya heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.

Sablin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Suriye Devlet Başkanı (Esad) bugünkü görüşmemizde, silahlı olanlar da dahil olmak üzere muhaliflerin tüm temsilcileri ile temas kurmaya ve uzlaşıya varmaya hazır olduğunun altını çizdi” dedi.

Sablin’in aktardığına göre, Esad, silahlı muhaliflerin temsilcileri ile doğrudan görüşmelerin de mümkün olduğunu fakat yurtdışında bulunup oldukları yerden Suriye’ye müdahale etmeye çalışan kişilerle görüşmeyeceğini belirtti.

Suriye’de bir ilk

Öte yandan Suriye ordusu ve silahlı muhalif gruplar, başkent Şam’ın kuzeydoğusunda yer alan dağlık bir bölge olan Kalamun’da IŞİD militanlarını geri püskürttü. Bu, Suriye ordusu ve silahlı muhaliflerin bilinen ilk ortak operasyonu olarak kayda geçti.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, Suriye askerlerinin silahlı muhalif gruplarla birlikte, IŞİD’in Kalamun bölgesinin doğusunda düzenlediği bir saldırıyı engellediğini açıkladı.

Rudskoy, bu bölgede yer alan altı yerleşim yerinin barış sürecine katılma kararı aldığını da ekledi. Bu, söz konusu yerleşim yerlerinin orduyla ateşkes yaptığı anlamına geliyor.

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