'Esad Suriye'de zafere yakın'

Batı basınında Suriye ile ilgili olarak çıkan haberlerde artık Beşar Esad'ın savaşın kazananı olduğu yorumları çok daha fazla yer alıyor. Suriye konusunda uzman isimler de Esad'ın Suriye'nin geleceğinde yer almasına kesin gözüyle bakıyorlar.

Bu bağlamda Fransa Haber Ajansı Suriye’deki duruma ilişkin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında kritik bir habere imza attı. Ajansın görüştüğü Suriye uzmanları Esad'ın Suriye savaşının kazananı olduğu konusunda hemfikir.

Suriye Uzmanı Fransız Aron Long Fransa Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada; Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Suriye’nin önemli bölgelerini kontrol ettiğini belirterek, Beşar Esad iktidarının söz konusu bölgelerde devam edeceğini vurguladı.

Esad’ın kendisini devirmek isteyen düşmanları karşısında stratejik üstünlük sağladığını ve muhalifleri yendiğini ifade eden Suriye Uzmanı Aron Long şunları söyledi: "Ben, Suriye devletinin ülkenin genelinde hakimiyeti sağlayacağını düşünmekteyim. Muhalifler buna karşı ortak bir cephede bir araya gelebilir mi veya sahanın gerçeklerini görerek savaşın yenilen tarafı olduklarını kabul edebilirler mi? Kürtler Suriye’de yüzde 23’lük bir alanı kapsamakta. Buna karşın sadece yüzde 12’lik bir bölge muhaliflerin kontrolünde. DEAŞ'ın kontrol altında tuttuğu bölgelerden geriye kalan ise yüzde 15.”

'Suriye kaybetti Esad kazandı'

Batı Asya Araştırmaları Derneğinin Müdürü Maha Yahya ise Beşar Esad’ın Suriye’de kazanan taraf olup olmadığı hakkında bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, “Ancak Esad’ın Suriye’de halen konumunu korumakta” dedi.

“Esad tamamen yıkılmış ve ekonomisi yok edilmiş bir ülkenin kazanını oldu. Böyle bir zafer ne anlama gelir bilmiyorum” diyen Yahya, Suriye’nin tekrar eski haline yakın zaman içerisinde dönemeyeceğini kaydetti. Bir diğer Suriye uzmanı Fransız Thomas Peyrt, Beşar Esad’ın uzun bir süre daha iktidarda kalacağına işaret ederek; “ancak kendisine yönelik silahlı muhalefet devam edecektir” uyarısında bulundu.

“Bu silahlı gruplar doğrudan merkezi hükumeti karşılarına alamazlar ancak siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak zayıf bir devlette karışıklığa neden olabilirler” diyen Peyrt, Suriye devletinin önümüzdeki 18 ay veya 2 yıl içerisinde ülke ekonomisini yeniden canlandıracağı öngörüsünde bulunarak; “özel bölgelere yeniden elektrik verilecek ve devlet yeniden gaz ve petrol ihracatına başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ancak Suriye’nin kısa zaman içerisinde yeniden inşa edilemeyeceğini vurgulayan Suriye uzmanı Thomas Peyrt, Suriye’nin iç savaş sırasında çok ağır zararlar aldığını belirterek; “Dünya bankası Suriye’nin iç savaş sırasında toplamda 226 milyar dolar kayba uğradığını açıkladı” ifadelerini kullandı.