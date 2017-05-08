Esad yönetiminden YPG'ye destek!

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, "Şu anki aşamada Suriyeli Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesinin meşru olduğunu" söyledi.

Muallim'in bu açıklamaları Esad yönetiminin PYD/YPG lehine yaptığı ilk resmi destek açıklaması olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelediği PYD/YPG, ABD ve Rusya'nın da desteğini almış durumda. Türkiye'nin PYD/YPG'ye karşı yürüttüğü siyasi ve diplomatik girişimler de bugüne kadar sonuç vermedi.

Astana Mutabakatı’na destek

Devlet TV kanalında konuşan Muallim, geçen hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalanan çatışmasızlık bölgeleri mutabakatını desteklediklerini de söyledi. Bununla birlikte Muallim, ordunun, mutabakatın silahlı muhalif gruplar tarafından ihlali durumunda buna cevap vermeye hazır olacağını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı, planın uygulanmasında Birleşmiş Milletler'in rolü olmayacağını da ekledi. 4 Mayıs'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalanan mutabakat, ülkede 4 çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasını öngörüyor.

Mutabakat, Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde imzalandı. Mutabakata göre bölgelerde tüm tarafların operasyon ve saldırıları altı ay süreyle duracak. Garantör ülkelerin uzlaşması durumunda bu süre uzayacak.

Bu arada Şam'ın kuzeyin doğusundaki Barzeh bölgesinde silahlı muhaliflerin ve ailelerinin tahliyesine başlandı. Devlet televizyonu, muhalifler ve ailelerinin yaklaşık 40 otobüse bindirildiğini ve araçların İdlib'e yola çıktığını bildirdi.

Daha önce de yine muhaliflerle hükümet arasındaki anlaşma kapsamında Halep'in muhaliflerin elindeki bölümünden tahliyeler gerçekleştirilmişti.

HABER MERKEZİ