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'Eşdeğer ilaç' orijinal gibidir...

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Eşdeğer ilaç, güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır. İlacın yarattığı etki, sağladığı fayda açısından baktığımızda orijinal ilaç ile eşdeğer ilaç arasında hiçbir fark bulunmamaktadır" dedi

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:07
'Eşdeğer ilaç' orijinal gibidir...

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Eşdeğer ilaç, güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır. İlacın yarattığı etki, sağladığı fayda açısından baktığımızda orijinal ilaç ile eşdeğer ilaç arasında hiçbir fark bulunmamaktadır" dedi.

Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Haziran'da, eczane çalışanı 4 kişiye yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı kınadıklarını dile getiren Çolak, olayın eşdeğer ilaçtan kaynaklı bir tartışma sonucu yaşandığına işaret etti. Türkiye'de eşdeğer ilaca ilişkin bilincin geliştirilmesi ile spekülatif olayların engellenebileceğini söyleyen Çolak, "Eşdeğer ilaç güvenilir, etkin ve ekonomik ilaçtır. İlacın yarattığı etki ve sağladığı fayda açısından baktığımızda orijinal ilaç ile arasında hiçbir fark yoktur" dedi.

Çolak, tıpkı orijinal ilaçlar gibi gerekli testlerden geçirilen eşdeğer ilacın Sağlık Bakanlığı tarafından verilen onayla vatandaşların kullanımına sunulduğunu vurguladı. 2009 yılında yayınlanan genelge ile eşdeğer ilaç kullanımının devlet politikası haline geldiğini belirten Çolak, hekim ve eczacıların bu konuda vatandaşları bilgilendirmesi gerektiğinin altını çizdi. AA
 

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Ilaç
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