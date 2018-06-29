Esenyurt'ta Arapça tabelalar sökülüyor

İstanbul Esenyurt'ta büyük çoğunluğu Suriyeli göçmenlere ait olan iş yerlerinde standartlara uymayan tabelalar zabıtalar tarafından sökülüyor. İlçedeki tabelalara Türk Standartları Enstitüsü standartları gereği en az yüzde 75’inin Türkçe olması zorunluluğu getirildi. Belediye tarafından yapılan uyarılardan sonra bazı esnaf, tanınan sürede tabelalarını değiştirdi, değiştirmeyenlerin tabelaları ise zabıta ekipleri tarafından sökülmeye başlandı.

Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'ye yerleşen Suriyeliler'in İstanbul'da en yoğun yaşadığı ilçelerden biri Esenyurt... İlçede Suriyeliler tarafından çok sayıda lokanta ve gıda ticareti üzerine, tabelaların çoğunluğu Arapça olan birçok firma açıldı. Tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğu, vatandaşların da yazılanları anlamamaları yönünde şikayetlerin artmasıyla birlikte Esenyurt Belediyesi tabelaların yüzde 75’inin Türkçe olması zorunluluğu getirdi. HABER MERKEZİ

