Eski CHP Milletvekili tutuklandı

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in, hakkında yapılan ihbarla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunması ve gelinen aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra karayoluyla İstanbul'a sevk edilen ve görevli polislerce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Erdem, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne yardım etmek" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan ara duruşmaya alındı. Duruşmada Erdem'i, avukatlar Efkan Bolaç ve Onur Cingil temsil ederken, CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Ali Şeker'in yanı sıra eski CHP Milletvekilleri Hilmi Yarayıcı ve Barış Yarkadaş ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izleyici olarak duruşmada yer aldı.

Erdem, FETÖ aleyhine 2012 yılında kitap yazması sebebiyle Selam-Tevhid iddianamesine sokulduğunu ve kitaplarının tümünde örgütü ifşa ettiğini öne sürdü. Erdem ayrıca, "Dokunulmazlığım kaldırıldıktan sonra 38 kere yurt dışına gidip geldim. Kaçacak olsam zaten kaçabilirdim" dedi. Kaçma iddiası ve tutuklama taleplerini kabul etmediğini belirten Erdem, tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti Erdem'in, tutuklanmasına hükmetti. Heyet, ilk duruşmanın 19 Eylül'de yapılmasını karara bağladı. AA