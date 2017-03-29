'Eski genelkurmay başkanları da sorumlu'

Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanığın yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok tanık olarak dinlendi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Alaeddin Kaya, Ali Çelik, Abdulkadir Aksoy ve İlhan İşbilen ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Kazım Avcı'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kurduğu duruşmada, emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un tanık olarak ifadesine başvuruldu.

Tanık Üçok, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, davaya müşteki olarak katılma talebinde bulundu.

FETÖ yapılanması 1986'ya kadar uzanıyor



Üçok, 2005 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığına başsavcı olarak atandığını belirterek, Kayseri'de 'ışık evleri' soruşturmasında FETÖ ile karşılaştığını, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki faaliyetlerinin, 1986 yılında askeri lise sınavlarında 500 öğrencinin tam puan almasıyla dikkat çektiğini, bu öğrencilerden en fazla 60'ının TSK ile ilişiğinin kesildiğini, 1994 yılında mezun olanların ise 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminde yer aldıklarını anlattı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 'altın nesil' diye tabir ettiği neslin TSK'da 1994 yılı mezunu teğmenler olduğunu ifade eden Üçok, bu kişilerin TSK'da önemli yerlere geldiğini, Jandarma Genel Komutanlığındaki 19 kurmay albayın 17'sinin darbe teşebbüsünde yer aldığını kaydetti.

FETÖ'nün kendilerinden olmayanları üçlü kararnamelerle ihraç ettiğini, TSK'daki personel ve istihbarat başkanlıkları ile adli müşavirliklere kendi elamanlarını yerleştirdiklerini, bu yolla 8 bin subay ve astsubayın ilişiğinin kesildiğini anlatan Üçok, "Fetullahçılar TSK'da bence mükemmele yakın bir organizasyonla yapılanma içerisine girmişler. Balyoz, Ergenekon gibi davalarla üst kademedeki generaller, kurmay albaylar yerlerinden edilmiş, bugün darbede yer alan 172 tuğ ve tümgeneralin tamamı da o arkadaşların yerine terfi ettirilmiştir" dedi.

TSK'yı ele geçireceklerdi

TSK içerisindeki tuğ ve tümgenerallerin yüzde 72'sinin FETÖ üyesi olmaktan tutuklandığını, şayet 15 Temmuz darbe teşebbüsü olmasaydı 6 yıl sonra FETÖ mensubu olmayan hiçbir general, amiral kalmayacağını ifade eden Üçok, şöyle konuştu: "TSK içindeki yapılanmalarını sadece bu örgütün mükemmel çalışmasıyla açıklamak mümkün değil. Komuta kademesinin, böylesine kanlı kalkışmaya kalkacak asker yapısını düşünememiş olmasından kaynaklı öngörüsüzlük de var. Darbe teşebbüsünde yer alan 172 general ve amiralin terfi etmesinde hali hazırda görev yapan komuta kademesinin suçları olduğu gibi, geçmiş yıllarda görev yapan genelkurmay başkanı ve ondan önceki genelkurmay başkanının bana göre hataları vardır. 15 Temmuz'da şunu gördük ki TSK'nın yarısından fazlasının bu örgütün mensupları tarafından ele geçirildiğini düşünüyorum."

Askeri yargıyı ele geçirmişler

Askeri yargının FETÖ'nün en yoğun yapılandığı yerlerden biri olduğunu vurgulayan eski Hakim Albay Üçok, yaklaşık 400 askeri yargı mensubu bulunduğunu, son 2 yılda alınanların yüzde 65'inin, son 9 yılda alınanların da yüzde 86'sının Fetullahçı olduğu iddiasıyla TSK'dan ihraç edildiğini söyledi.

Üçok, "Askeri yargının yüzde 74'ü Fetullahçı yapının eline geçmiş. Bizim askeri yargımızın hali budur. Şimdi askeri yargı kapatılıyor, iyi ki de kapatılıyor." ifadesini kullandı.