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Eski hakim Ekinci tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranırken Yalova'da yakalanan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yargıtay 16. Ceza Dairesine SEGBİS ile bağlanarak hakkındaki dosya kapsamında ifade verdi.

28 Ocak 2017 Cumartesi 11:13
Eski hakim Ekinci tutuklandı!

Kısa bir aradan sonra daire, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması ve hakkındaki suçların katalog suçlardan olması nedeniyle Ekinci'nin tutuklanmasına karar verdi.

Ekinci, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim ve savcı, "siyasal ve askeri casusluk", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''gizli kalması gereken bilgileri açıklama'', ''suç uydurma'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal etme'', ''hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince, son soruşturmanın açılmasına karar verilerek dosya, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları için Yargıtaya gönderilmişti. Sanıklar, Yargıtay 16. Ceza Dairesince yargılanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski Hakim Ekinci TutuklandıFetöOdatv DavasıMehmet Ekinci
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