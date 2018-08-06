Eski Vali'den şok DEAŞ uyarısı

Irak'ta Sünnilerin önde gelen isimlerinden eski Musul Valisi Esil en-Nuceyfi, Musul'un tekrar terör örgütü DEAŞ'ın eline geçme ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Nuceyfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yerel medyaya yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırı üzerindeki faaliyetlerinin özellikle son iki haftada artmaya başladığını, teröristlerin ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu ifade etti.

Teröristlerin herhangi bir engele takılmadan, iki ülke sınırı üzerinden kolaylıkla gidip geldiğini belirten Nuceyfi, bu durumun da sınırda yer alan "Musul vilayetinin güvenlik ve istikrarını tehlikeye soktuğunu" söyledi.

Eski Vali, DEAŞ'ın Musul'daki uyuyan hücrelerini yeniden harekete geçirmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu vurgulayarak, bunun da "vilayetin tekrar örgütün eline geçmesine yol açacağını" belirtti.

Irak'ın kuzeyinde yer alan, Suriye ile uzun bir sahra sınırına sahip Musul, 10 Haziran 2014'te DEAŞ'ın eline geçmişti. Sünni Araplar başta olmak üzere, Türkmen, Kürt, Hristiyan, Ezidi gibi birçok etnik ve dini unsurun birlikte yaşadığı Musul, yaklaşık 3 yıl boyunca örgütün elinde kaldıktan sonra, Irak güvenlik güçlerince Temmuz 2017'de geri alınmıştı. Kurtarma operasyonu sırasında büyük yıkıma sahne olan Musul'daki birçok aile, evlerinin ve kentlerinin yeniden imar edilmesini bekliyor.

DEAŞ nerede yuvalandı?

Musul'un batısında yer alan Suriye sınırı üzerindeki Telafer, Sincar ve Baac ilçeleri, sahip olduğu sert coğrafi yapısı ve kırsal bölgeleri nedeniyle, DEAŞ'ın yuvalanması ve yer altına çekilmesine en uygun yer olarak görülüyor.

DEAŞ, özellikle bu üç ilçenin kırsal bölgelerindeki dağlık ve sahra yerlerde gizlenip, orada devriye gezen güvenlik güçlerine zaman zaman pusu kurarak saldırılar gerçekleştiriyor.