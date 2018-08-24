Eskişehir ekonomisini öğrenciler ayakta tutuyor

Anadolu, Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde örgün eğitim gören yaklaşık 70 bin ile derslere devam imkânı bulan 60 bin dolayındaki Açıköğretim Fakültesi öğrencisi, toplam nüfusu 860 bin olan Eskişehir'in ekonomisine önemli katkı sunuyor.

Üç üniversiteye ev sahipliği yapan "Türkiye'nin öğrenci şehri" diye anılan Eskişehir'de nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan örgün ve derslere devam imkânı bulan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ekonominin can damarı haline geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 860 bin kişinin yaşadığı kentte eğitim gören yaklaşık 130 bin öğrenci, nüfusun yüzde 15 gibi ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Ev kiralarının yanı sıra restoran ve kafelerdeki yiyecek ve içeceklerle, eğlence merkezlerindeki fiyatların öğrencilere göre arifelendirildiği kentte esnaf, yaz tatili süresince yaşadığı durgunluğu ancak okulların açılmasıyla telafi ediyor.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EESOB) Başkanı Ekrem Birsen, ülke genelinde bazı kurum ve kuruluşlarca öğrenciler arasında yapılan anket ve değerlendirmelerde Eskişehir'de eğitim gören gençlerin çok mutlu olduklarının belirlendiğini söyledi. AA