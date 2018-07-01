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Esnaf emeklilikte kolaylık istiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekli olmak için prim borcunu taksitlendirmek isteyen tüm esnaf ve sanatkârlara kolaylık sağlanması gerektiğini kaydetti

01 Temmuz 2018 Pazar 16:55
Esnaf emeklilikte kolaylık istiyor

Emekli olmak için prim borcunu taksitlendirmek isteyen tüm esnaf ve sanatkârlara kolaylık sağlanması gerektiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Daha önce Ziraat Bankası ve SGK arasında imzalanan ve esnafın prim borcunu emekli maaşı ile ödemesini sağlayan protokolün süresi sona erdi. Emekli olmak isteyen esnafımızın bir kısmı bu protokol ile bankadan aldığı krediler sayesinde birikmiş prim borcunu ödeyip emekli oldu.

Ancak emeklilik bekleyen çok sayıda esnafımız çeşitli nedenlerle bu yapılandırmadan faydalanamadı. Emekli olmak isteyen esnafımız borcunu yapılandırmak için yeni bir protokol bekliyor. Bu protokol binlerce esnafımıza emeklilik yolu açacağı gibi bankalar açısında da bir risk taşımıyor.

Çünkü protokol gereği, emekli olan esnafın aylığından belli oranlarda kesinti yapılarak kredi geri ödenmektedir” diye konuştu. Öte yandan bazı vatandaşların sicil engelinden dolayı SGK ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolden faydalanamadığını dile getiren Palandöken, “Yeni yapılacak işbirliği protokolü ile esnafımız arasında ayrım yapılmadan, siciline bakılmaksızın tüm esnafımıza prim borcunu ödeyerek emekli olmaları için kredi imkanı verilmeli” şeklinde konuştu. EYÜP KABİL/İSTANBUL
 

Anahtar Kelimeler:
Emeklilik
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