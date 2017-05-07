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Esnaf Kart geliyor

Esnaflara yaptığı alışverişlerde kolaylık ve indirim sağlayacak "Esnaf Kart" yakında kullanıma sunulacak

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Esnaf Kart geliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, bir süredir üzerinde çalıştıkları Esnaf Kart uygulamasına ilişkin bilgi verdi. Esnaf Kart projesinde sona yaklaştıklarını ifade eden Palandöken, yakın zamanda piyasaya sürülecek olan kartın, talep eden tüm esnaf ve sanatkarlara ücretsiz dağıtılacağını belirtti. Palandöken, kartla başta akaryakıt olmak üzere tüm alanlarda esnaf ve sanatkarlara çok sayıda indirim sağlanacağını vurguladı. AA

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