Esnafın başı dertte!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, zincir marketlerin ve alışveriş merkezlerinin kontrolsüz açılmasının kaynak israfına yol açtığını belirterek, buna engel olunması adına yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Esnaf ve sanatkarın alışveriş merkezleri ile zincir marketler yüzünden sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Palandöken, "Esnafın, alışveriş merkezleri ve zincir marketlerle başı dertte. Kontrolsüz ve plansız bir şekilde yan yana açılan bu yerler, esnaf ve sanatkarı bitirme noktasına getirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, alışveriş merkezleri ile zincir marketlerin hafta sonu kapalı olmasını istediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Büyük işletmeler karşısında esnaflar dükkanını kapattığında cadde mağazacılığı yok olacak ve tekel konumuna gelecekler. İsteğimiz çok zor değil.

AVM’ler gelişmişliğin göstergesi ancak açılış ve kapanışlarına kurallar konulmalı ve şehir dışında faaliyet göstermeliler. Esnaf ve sanatkarın hakkını devletin güvence altında tutması ve perakende sektöründeki haksız rekabetin önüne geçmek için düzenleme yapması gerek." HABER MERKEZİ