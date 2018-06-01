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Eti Maden borda hedef yükseltti

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, "2017 yılında yaklaşık 2.2 milyon ton bor satışı gerçekleştirdik" dedi

01 Haziran 2018 Cuma 14:49
Eti Maden borda hedef yükseltti

Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, "2017 yılında yaklaşık 2.2 milyon ton bor satışı gerçekleştirdik" dedi. Keleşer, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde düzenlenen iftar programında, dönem dönem yurt dışında müşteri ziyaretleri yaptıklarını belirtti.

Rezerv kadar pazarı hedeflediklerini dile getiren Keleşer, "2017 yılında yaklaşık 2.2 milyon ton bor satışı gerçekleştirdik. Bu satış dünyadaki bor kullanımının yüzde 57'sine tekabül ediyor. 2018 yılında bu rakamı 2 milyon 350 bin tona çıkaracağız.

Eti Maden olarak dünyadaki kullanılmış borun yaklaşık yüzde 59'unu biz satmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Her hafta üretim değerlerini ve satışı kontrol ettiklerini anlatan Keleşer, "Bunda da bütün çalışma arkadaşlarım, işçilerimiz, memurlarımız, herkes çok yoğun bir mesai sarf ediyor. Bütün kalbinizle inanmanızı istiyorum" dedi. AA

Anahtar Kelimeler:
EtiMadenBor
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