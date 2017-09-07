Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Etnik temizlikten sonra çözecek!

Bobel Barış ödülü sahibi Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, etnik temizliğin acımasızca devam ettiği Arakan meselesinin çözümü için zaman gerektiğini savundu

Bu haber kez okundu.

Etnik temizlikten sonra çözecek!
Çii, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1.5 yıl önce göreve başlayan hükümetin, Arakanlı Müslümanların hayatlarının korunması için çalıştığını savunarak, "Ancak 18 ay içinde bizden her şeyi çözmemizi beklemek biraz mantıksız olur" ifadesini kullandı.

Myanmar hükümetinin, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğindeki Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerini uygulamayı dört gözle beklediğini dile getiren Suu Çii, "Kalkınma alanında elimizden geldikçe hızlı yol almaya çalışıyoruz çünkü en büyük problemlerimizden birisi kaynakların yetersizliği" dedi.
Bu arada Change.org adlı internet sitesi üzerinden Suu Çii'ye 1991'de "demokrasi ve insan hakları için şiddeti reddeden mücadelesi" dolayısıyla verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması için imza kampanyası başlatıldı. Endonezya merkezli, 366 binden fazla imza alan kampanyada, "Myanmar'ın sözde lideri Suu Çii, ülkesinde işlenen insanlık suçunu durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Nobel Komitesi, herhangi bir dalda ödülün verilmesinden önceki çalışma ve süreçleri dikkate aldığından genellikle Nobel ödülleri iptal edilmiyor. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Etnik Temizlikten Sonra çözecek!
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100