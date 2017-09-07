Etnik temizlikten sonra çözecek!

Çii, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1.5 yıl önce göreve başlayan hükümetin, Arakanlı Müslümanların hayatlarının korunması için çalıştığını savunarak, "Ancak 18 ay içinde bizden her şeyi çözmemizi beklemek biraz mantıksız olur" ifadesini kullandı.



Myanmar hükümetinin, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğindeki Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerini uygulamayı dört gözle beklediğini dile getiren Suu Çii, "Kalkınma alanında elimizden geldikçe hızlı yol almaya çalışıyoruz çünkü en büyük problemlerimizden birisi kaynakların yetersizliği" dedi.



Bu arada Change.org adlı internet sitesi üzerinden Suu Çii'ye 1991'de "demokrasi ve insan hakları için şiddeti reddeden mücadelesi" dolayısıyla verilen Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması için imza kampanyası başlatıldı. Endonezya merkezli, 366 binden fazla imza alan kampanyada, "Myanmar'ın sözde lideri Suu Çii, ülkesinde işlenen insanlık suçunu durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Nobel Komitesi, herhangi bir dalda ödülün verilmesinden önceki çalışma ve süreçleri dikkate aldığından genellikle Nobel ödülleri iptal edilmiyor. AA