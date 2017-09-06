Euro için kritik toplantı bugün

ECB’nin bugünkü toplantısında iki ana başlığın konuşulmasının beklendiğini açıklayan Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi Masası Direktör Yardımcısı Kutay Gözgör şunları söyledi: "Birincisi, Euronun hızlı değer kazanımının ECB üyelerini ne kadar rahatsız ettiği olacak. ECB döviz kuruna göre hareket etmek ana hedefleri olmadığını ifade etse de döviz kurundan dolayı enflasyon hedefinden uzaklaşmak üyeleri rahatsız edebilir.



İkinci önemli başlık ise, Varlık Alım Programının geleceği olacak. ECB, aylık 60 milyar Euro değerinde varlık alımı gerçekleştiriyor. Bu toplantıda olmasa da Ekim ayında yapılacak toplantıda bu miktarın 40 milyar Euro’ya düşürüldüğünü görebiliriz. Özellikle enflasyon oranının yüzde 2’lik hedefe yaklaşması varlık alımının azaltmasına yönelik beklentilerin oluşmasında etkili oluyor. Ancak, Avrupa Bölgesinin hala daha teşviklere ihtiyacı olduğu da bir gerçek.



Bu yüzden bu toplantıda bu iki ana başlığa yönelik mesajlar takip edilecek. Güçlü Eurodan rahatsız olan bir ECB sonrası Euro varlıklarında satışların ön planda olduğunu görebiliriz." MEHMET KELEŞ/İSTANBUL