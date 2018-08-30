Europol uyardı! Hem sokaktalar hem de siyasette...

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'nın (Europol), 26 Ağustos’ta Almanya'nın Chemnitz kentinde göçmen karşıtı gösteriler düzenleyen aşırı sağcı gruplar hakkında Haziran ayında ciddi uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Europol'ün Haziran ayında yayımlanan yıllık terör raporunda, Avrupa'da özellikle mülteci akınından sonra giderek daha fazla hissedilen 'aşırı sağcı şiddete' yönelik kaygılar dile getirildi. Belçika'da yayımlanan De Morgen gazetesinin haberine göre, Europol'ün raporunda Almanya'daki aşırı sağcı gruplara geniş yer verildi.

Chemnitz kentinde sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek göçmen karşıtı olayları başlatan ve 'Nazi yanlısı' görüşlere sahip oldukları belirtilen NPD Gençlik Örgütü, Pegida, Dritte Weg (Üçüncü Yol) ve Die Rechte (Sağ) gibi örgütlerin isimleri, Europol raporunda da ön plana çıkıyor.

Bu örgütlerin 'Identitäre Bewegung-Kimlik Hareketi' adlı organizasyon tarafından yönlendirildiği belirtilen raporda, aşırı sağcı şiddetin cihatçılarla birlikte Avrupa'da yükselen tehdit olduğu vurgulandı.

Giderek daha fazla suç işliyorlar

Europol'e göre Kimlik Hareketi, Avrupa'daki aşırı sağcı gruplar arasında bağlayıcı bir rol üstleniyor. Bu grup, Akdeniz'de kendi gemileri ile Afrika'dan gelen sığınmacıları durdurmaya çalıştı.

Alman Federal Meclisi'ndeki tartışmalarda da özellikle Alman Kimlik Hareketi üyesi grupların giderek daha fazla suç işledikleri ortaya çıktı. Meclis raporlarına göre, aşırı sağcılar geçen Nisan ayından bu yana dayak, yaralama, kışkırtma gibi 114 cezaya tabi olaya karıştı.

Aşırı sağcı şiddetin hızla yükseldiği ülkelerden biri de Belçika. Aşırı sağcı Flaman örgüt "Schild en Vriendin-Kalkan ve Arkadaşları), Alman Kimlik Hareketi ile bağlantı içinde. Flaman örgüt, bu yıl solcu sendika ve örgütlerin eylemine yönelik saldırı ile gündeme gelmişti.

AB Polis Örgütü'ne göre, 22 Mart 2016'daki Brüksel saldırıları sonrası kurulan İslam karşıtı 'La Meute Belgique - Belçika Sürüsü' de güvenliği tehdit eden örgütlerden biri.

Geçen hafta sosyal medya üzerinden "Belçika'daki camileri ateşe verme" çağrısı yapan bu grubun yanı sıra 'Soldiers of Odin-Odin Askerleri' adlı Finlandiyalı Neo-Nazi hareketi de sivil örgütlenme içinde.

Nazi kafalılar iletişim halinde

Aşırı sağcı gruplar, uluslararası ilişkilere de önem veriyor. Europol'e göre Almanya, Belçika, Bulgaristan Polonya, Rusya, ABD ve Avusturya'daki aşırı sağcı gruplar sürekli olarak birbirleriyle temas halinde.

Almanya'da neler oluyor?

Almanya'nın Chemnitz kentinde 25 Ağustos gecesi çıkan ve değişik milletlerden yaklaşık 10 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada 35 yaşında bir Alman öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine 26 Ağustos Pazar günü aşırı sağcılar sokağa çıkarak göçmen ve mültecilere saldırmıştı.

Bunun üzerine Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Aşırı sağcılık sadece başka kökenden olanlar için değil, toplumun birlikteliği için de tehdit oluşturuyor" açıklamasını yapmıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de "İnsanların kovalandığı, toplu eylemin yapıldığı ve sokakta nefretin olduğu yönünde elimizde video görüntüleri var. Bunun hukuk devletinde yeri yok" demişti.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL