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Ev ödevlerine yardımda dördüncüyüz

29 ülke arasından çocuklarının ödevlerine haftada 12 saat ile en çok yardım eden ebeveynler Hindistanlılar olurken, Türkler 9 saatlik yardımla listenin 4. sırasında yer aldı

22 Mayıs 2018 Salı 17:23
Ev ödevlerine yardımda dördüncüyüz

29 ülke arasından çocuklarının ödevlerine haftada 12 saat ile en çok yardım eden ebeveynler Hindistanlılar olurken, Türkler 9 saatlik yardımla listenin 4. sırasında yer aldı. Eğitimdeki başarısıyla dikkat çeken Finlandiyalılar ise ödev konusunda çocuklarına en az yardım edenler arasında. Ajans Press, Varkey Vakfı’nın çocukların ödevlerini yapmaları üzerine gerçekleştirdiği araştırmayı inceledi. Buna göre, 29 ülke arasında çocuklarının ödevlerine haftada 12 saat ile en çok yardım eden ebeveynler Hindistanlılar oldu.

Türkler ise haftada 9 saat yardım ederek listenin 4. sırasına yerleşirken, 2. ve 3. sırada Vietnam ile Kolombiya’nın yer aldığı görüldü. Böylelikle gelişmekte olan ülkelerdeki ebeveynlerin, gelişmiş ülkelerdeki ebeveynlerden daha çok çocuklarının ödevlerine yardım ettiği görüldü. Araştırmada, Uganda, Peru, Malezya ve Brezilya’daki ailelerin yüzde 40’ından fazlası da çocuklarının ödevlerine yardım etmesiyle ortalamanın üstünde yer aldı.

Fransızların ise sadece yüzde 11’i 7 saat veya üzerinde ödevlere yardım ederken, çok az zaman ayırabilenlerin oranı yüzde 22 olarak belirlendi. Çocuğuna ev ödevlerini yaparken yardım etmeme nedenlerinin başında da, zamanlarının yetersiz olması geldi.

Bunların yanı sıra Finlilerin sadece yüzde 5‘i çocuğunun ev ödevine haftada 7 saat ayırırken, yüzde 31’inin hiç zaman ayırmadığı saptandı. Finliler buna gerekçe olarak da, ödev konusunda çocuklarının kendilerinden yardım istememelerini gösterdi. SELİM AYANOĞUL/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
ödevEğitim
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