'Evet' demenin en düşük maliyeti 13 bin lira

Çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık gibi ana kalemler için en az 13 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.

Söz konusu tutar, düğünün ve kına gecesinin yapıldığı mekana, burada verilen ikramlara, davetiyeye, gelinlik ve damatlık fiyatlarına göre artıyor.

Düğün organizatörü Ömer Kürkçü, "Yemekli düğünlerimizde ise 500 kişilik kırmızı etli menümüzle salonun fiyatı yaklaşık 35 bin lira. Yemekli düğünlerimizde de çorba, ara sıcak, salata, meşrubat gibi seçenekler fiyatları değiştiriyor" dedi.

Davetiye ve nikah şekeri imalatçısı Yılmaz Öztürk de yeni neslin tasarım anlayışı ve bakış açısının çok farklı olduğuna işaret ederek, bu durumun sektörü de giderek farklı bir boyuta taşıdığını söyledi.

Öztürk, "Davetiyelerin 100 adedinin fiyatı 50 liradan başlıyor. Bu sezon kuru çiçek temalı tasarımlar ön plana çıkıyor. Nikah şekerleri de davetiyeyle uyumlu tercih ediliyor ve fiyatları 1.5 lira ile 10 lira arasında değişiyor" dedi.

Gelinlik tasarımcısı Saadet Pehlivan da gelinlik fiyatlarının 3 bin liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkabildiğini kaydetti.

AA