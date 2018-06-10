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‘Evet’ demenin maliyeti cep yakıyor

Yapılan bir araştırmaya göre Ankara, İstanbul ve İzmir’de evlilik harcamaları 22 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar çıkabiliyor

10 Haziran 2018 Pazar 13:10
‘Evet’ demenin maliyeti cep yakıyor

Yapılan bir araştırmaya göre Ankara, İstanbul ve İzmir’de evlilik harcamaları 22 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. İstanbul ve Ankara’da evlenmek için en hesaplı ay Şubat olsa da en çok tercih edilen dönem Haziran sonu ve Temmuz başı. Nişan organizasyonları için yaz aylarında tekne ve bahçeler tercih ediliyor. İstanbul’da en çok evlenen ilçe ise Üsküdar! Evlilik sürecindeki harcamalar, Türkiye’de 13-14 milyar TL’lik bir ekonomi oluşturuyor. Verilere göre, nişan organizasyonu maliyeti 2 bin 200-125 bin TL, kına organizasyonu 1.500-17 bin TL, düğün organizasyonu ise 22 bin-400 bin TL aralığında değişebiliyor.

Kına organizasyonlarının en çok gerçekleştiği günler Çarşamba ve Cuma olurken düğünler ise en çok Haziran sonu ve Temmuz başında gerçekleşiyor. Nişan organizasyonlarında ortalama davetli sayısı ise 80 civarında. Türkiye’de düğün organizasyonlarına ortalama davetli sayısı 417 olurken, İstanbul’da bu sayı 461’e çıkıyor. İzmir’de ortalama davetli sayısı 320, Ankara’da ise 433. Evlilik maliyetlerinin aylara göre dağılımına bakıldığında en ucuz aylar İstanbul ve Ankara’da Şubat olurken, İzmir’de en ucuz ay Ekim olarak dikkat çekiyor. Yine de düğünler için en çok tercih edilen dönem yaz ayları olarak göze çarpıyor. Talep tarihlerine bakıldığında Ramazan aylarının o seneki düğün tarihlerini önemli şekilde değiştirdiği gözlemlense de Haziran sonu ve Temmuz başı daha çok tercih ediliyor. İstanbul'da düğün salonu da ortalama 148 gün önceden ayarlanıyor. EKONOMİ SERVİSİ
 

Anahtar Kelimeler:
Evlilik
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