'Evet' kazandı MHP kaybetti!

MHP'den referandum sonrası istifa haberleri gelmeye devam ediyor. MHP İzmir eski İl Başkanı ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ardından hem il başkanları hem de delegeler peş peşe istifa etmeye başladı.

MHP Hatay Hassa ilçe teşkilatının partiden istifa etmesinin yanı sıra MHP Edirne eski İl Başkanı Mehmet Tolga Akalın, MHP Çanakkale eski İl Başkanı Rıdvan Uz, MHP Samsun eski İl Başkanı Ömer Süslü ve MHP Manisa eski İl Başkanı Tamer Akkal, MHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

Eski il başkanlarının yanı sıra üst kurul delegesi Tekirdağ Malkara ilçe başkanı, son seçilmiş Elazığ il başkanı ve üst kurul delegesi Abdulvahap Erdem, eski Kütahya il başkanı Nihat Kula ve Antalya Üst Kurul Delegesi Musa Ertuğan da istifa ettiklerini açıklayan isimler oldu.

HABER MERKEZİ